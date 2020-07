Esta semana, nuestro país vivió un hecho de inseguridad que por sus consecuencias tuvo gran repercusión en toda la sociedad. Adolfo Ríos, jubilado de 71 años, había ultimado a un ladrón que entró a su casa. Muchos de los usuarios de las redes se hicieron eco de esta situación y comenzaron a comentar respecto a lo sucedido. Incluidos los famosos, que mostraron sus diversas posturas frente a esta sitiación. Un caso fue el de la China Suárez, que se enfrentó con Ángel de Brito.

Como sabemos, desde hace algún tiempo la actriz y el periodista no tienen una buena relación. Cuando comenzó la polémica por las ventas de las famosas maquinitas para la piel, utilizada por muchas famosas. En ese momento la actriz dejó en claro su postura de no querer promocionar ninguno de estos productos, pero Ángel y Cinthia Fernández mostraron pruebas de que la joven promocionaba otra marca de este estilo de productos y se desató una pelea entre ellos.

Eugenia salió a responderles y apuntó principalmente contra el conductor de Los Ángeles de la Mañana. “¿Vos ni embarazada dejás tranquila a la gente? Real te pregunto” le escribió enojada en aquel momento. “Tuiteaste no querer vender maquinitas y aparece esto. No te entiendo pero hablalo con @cinthiafernandez” le respondió el conductor. En esta oportunidad, la China, lanzó un polémico tweet respecto al ataque al jubilado y se enfrentó con Nancy Pazos, que no compartía la opinión de la pareja de Benjamín Vicuña.

“Qué triste que encierren y culpen a las víctimas y dejen libres a los que hacen las cosas mal” expresó ella en su comentario. “Se convirtió casi en un asesino por hartazgo, por dolor, o por lo que sea. Pero no se puede habilitar la ley del Talión (googlealo)” le respondió Pazos entre algunas otras cosas. Rápidamente los usuarios se metieron en la pelea de ambas y plantearon sus opiniones al respecto. A pesar de la dura crítica de Nancy, la ex casi ángeles no volvió a responder.

Ángel de Brito, viendo lo que había sucedido, no dudó en aprovechar el momento para tirarle un palito a Suárez y compartió un picante tweet. En su publicación adjuntó una foto de un portal que hablaba sobre esta discusión y escribió el siguiente mensaje: “Después se victimiza cuando le contestan” haciendo alusión al antiguo conflicto que vivió con la joven, que en aquel entonces a pesar de no responderle a su tweet, luego siguió escribiendo en su cuenta algunas indirectas dirigidas a él.