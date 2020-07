Cuando Ángel de Brito, comenzó con los castings en vivo para el nuevo programa de LaFlia, Marcelo Tinelli le escribió y dijo que quería que Mariana Brey y Yanina Latorre participaran del Cantando 2020. Desde el principio la esposa de Diego Latorre se negó a participar ya que admitió que el canto no es lo suyo. Y luego, ante su negativa, otra de las convocadas de su familia, fue Lola Latorre, quien si aceptó la propuesta para participar y seguramente será acompañada por su mamá gala a gala, como pudimos ver durante el Bailando por un Sueño 2019.

Poco a poco, se ha ido revelando la forma en que se realizará este nuevo ciclo y se conocieron algunos de los ritmos que tendrán que interpretar los participantes, ya que algunas galas serán temáticas. Entre estas propuestas se encuentra la del ritmo de invitados, donde una persona elegida por el duo participante se sumará a cantar junto a ellos. En este contexto, Yanina Latorre comentó en el panel de Los Ángeles de la Mañana, que fue invitada por una pareja para sumarse en esta gala.

Curiosamente, no fue la de su hija Lola junto a Lucas Spadafora, con quien tiene gran relación. Ante esta revelación, de Brito le pidió que cantara en vivo y la panelista se opuso. “Sabés que yo no canto, conozco mis límites. Yo no canto, papelones no hago” y confesó que Lizardo Ponce es el participante que quiere su compañia para la gala de invitados. “Igual Lizardo me pidió para un tema y por ahí por él cante. Imaginate” sentenció la angelita.

¿Cómo será ese momento? Recordemos que Lizardo mostró sus dotes para el canto y no es uno de los participantes más favorecidos, pero está tratando de poner todo de si para dar un gran show. Incluso le pidió ayuda a su amiga Tini Stoessel, con quien hizo un vivo en Instagram y se animó a mostrarse cantando por primera vez, pero no había hecho ningún tipo de arreglo para la canción que interpretó.

La cantante pop y el panelista son amigos desde hace ya muchos años y entre ellos existe una gran confianza, por lo cual, a pesar de querer apoyar a su amigo en este nuevo proyecto laboral, la cantante no puedo evitar poner algunas caras bastante curiosas frente a lo que estaba escuchando. Luego, Ángel de Brito, lo gastó un poco en su programa debido a estar reacciones de Martina.