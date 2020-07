Después de la polémica política que se desató a través de las redes sociales en la que declaran a Luis Barrionuevo como “persona no grata” en Santa Rosa y del repudio al comunicado por el partido que lo respalda; Barrionuevo vuelve a ser noticia, esta vez, por apoyar al gobierno de Jalil a reformar la Constitución Provincial. En ese sentido, aseguró que al gobierno le corresponde convocar a toda la oposición.

A su vez, aclaró que sus legisladores (Marina Andrada y Juan Carlos Rojas) apoyan las medidas del gobierno provincial. “Por muchos años no se reformaba nada porque no había diálogo. Creo que esta comunicación se refería a la Reforma de la Constitución. En Catamarca es muy bueno reformar y hay que hablar con la oposición, creo que es muy constructivo”, sostuvo.

“Catamarca va a ser otra provincia. Mi tarea es conseguir inversores, yo creo que es bueno lo que hace el gobernador con la Justicia. Ustedes saben bien lo que era la Justicia, yo recuerdo cuando la Justicia me proscribió. Me hicieron un daño no sólo a mí, sino también a Catamarca”, aseguró recordando cuando un juez electoral inhabilitó su postulación a gobernador de la provincia, intimando al partido a cambiar de candidato en un plazo de 48 horas.

“Jalil está encaminando muy bien las cosas. Los que están acostumbrados a vivir del Estado, cuando los tocás, se ponen mal, pero tienen que saber que no se puede vivir del Estado, tenemos que buscar inversiones en la actividad privada”, destacó. Sin embargo, hace días se mostró enojado con el gobierno nacional por la situación actual y aseguró que, Alberto Fernández “manejó absolutamente mal la cuarentena”.

Cabe destacar, que el titular del gremio de Hoteleros y Gastronómicos, convocó a una marcha “con tapabocas y distanciamiento” hasta Plaza de Mayo, con el respaldo de las cámaras empresariales y el cotitular de la CGT para presional al gobierno y reclamar la reapertura del sector en todo el país luego de que se registrase la mayor cantidad de nuevos contagios de covid-19 en un sólo día.