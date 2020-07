En el reporte oficial de este domingo, el Ministerio de Salud reportó un total de 2.913 muertes. Y hasta el momento, el total de casos confirmados en Argentina es de 158.334. Esta mañana se confirmaron 20 nuevas muertes por coronavirus en todo el país. Según el informe, del total de decesos 10 son hombres, 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; y 10 mujeres; 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; y una en Río Negro.

El total de casos confirmados en Argentina es de 158.334 (49,3% mujeres y 50,7% hombres), mientras que de esa cantidad 1.107 (0,7%) son importados, 47.659 (30,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 81.828 (51,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. A la fecha, el total de altas es de 70.518 personas, mientras que este sábado fueron realizadas 12.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 636.844 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.034,6 muestras por millón de habitantes.

Desde el Ministerio de Salud reforzaron la idea de “brotes en todo el país” que viene resaltando hace varios días. “Sólo 4 provincias no confirmaron casos ayer y sólo una, La Pampa, no tiene casos en los últimos 14 días. Pero empiezan a aparecer brotes por personas que ingresan a las provincias (…) Estamos viendo brotes en todo el país. En lugares donde no había brotes o los habían controlado aparecieron casos por conglomerados”.

Con respecto a Catamarca, hasta las 21 horas del sábado 25 de julio, no se han detectado nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia. El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 60. No obstante, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 27 casos se consideran casos activos. Ayer se registró un nuevo paciente recuperado, en total ascienden a 33 las personas recuperadas.

Hasta la fecha, se han hecho 28 testeos de PCR. Con respecto al sistema de salud, la ocupación UTI es del 28% y la de respiradores del 10%. En cuanto al Hospital Malbrán, la ocupación de terapia intensiva es del 3% y no hay ocupación de terapia intermedia. De las 120 plazas de aislamiento sanitario, 6 están ocupadas con pacientes positivos para COVID19 y casos sospechosos.