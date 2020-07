Luego de la gran pelea que tuvieron Denise Dumas y Marcela Coronel, la periodista decidió renunciar. Por lo que en la última semana se especuló mucho sobre quién ocupará su lugar en el ciclo televisivo. La primera opción fue Majo Martino, quien declinó la oferta debido a que se encuentra cuidando a su madre. Por lo tanto, la producción tomó otra decisión. En una entrevista para Pampita Online, la modelo reveló quién reemplazará a la periodista en Hay que ver.

Durante el programa de Pampita Ardohain, se le preguntó a Denise sobre los rumores de que Gaby Fernández, mejor conocido como El productor enmascarado, sería el nuevo panelista y la modelo le confirmó que sí. Al escuchar la respuesta, Pampita manifestó su emoción: “¡Qué bien! Después de tantos años encubierto va a estar ahí sentado”. Barbie Franco tomó el comentario de la conductora, y le consultó si Gaby estará con la cara expuesta o tapada. “No lo sabemos pero que ponga la cara”, le replicó Dumas.

“Esta buena la incorporación de Gaby porque es alguien que dice las cosas de frente y no le tiene miedo a la confrontación, ni a los debates, ni a nada. Sería lindo que esté el Bailando, porque Gaby está siempre ahí en el medio y nos traería todo el chusmerío”, aseguró Denise con gran expectativa por la nueva incorporación. A pesar de que pareciera haber una reconciliación entre la modelo y Marcela Coronel, la periodista afirmó que no quiere regresar a Hay que ver.

La semana anterior fue difícil para Dumas. La polémica renuncia de Coronel que se produjo luego de que presencie un debate sobre la continuidad de la cuarentena con la conductora, terminó con una “reconciliación”. Las mediáticas confirmaron que tuvieron una charla reconciliadora. “Se lo pude explicar y se dio cuenta de que yo nunca me había enterado. Igualmente le dejé en claro que si algo le molestó no había sido personal y me creyó. Hablando todo se soluciona y estuvo buenísimo”, manifestó la actriz.

Por último, Denise declaró en Los ángeles de la mañana el consejo que le dió su marido Campi. “Él me decía ‘no vale la pena, no te enganches’. Lo que sí coincido, y ahora que no se vuelva a enojar nadie, a mí tampoco me pareció para tanto”, cerró la modelo. Al enterarse de la bronca de su ex compañera, la conductora reveló que nunca se enteró de todo lo que pasó en el piso, y que igualmente no lo hizo con mala intención. A su vez, aseguró que el delay que tiene cuando trabaja desde su casa influyó mucho.