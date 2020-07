El ministro de Educación, Francisco Gordillo informó que las clases presenciales se retomarían a principios de septiembre, siendo una medida sólo para las escuelas rurales y de periodo especial de hasta 100 alumnos. A su vez, presentó las fechas: el 3/8 se realizaría la apertura de los establecimientos para la limpieza y desinfección de los mismos.

El 17/8 los equipos directivos junto a referentes de la salud y comunidad educativa, desarrollarán las recomendaciones institucionales o protocolos, en base a lo establecido por Nación y Provincia. El regreso a las aulas, será respetando el distanciamiento social y sólo si están dadas las condiciones.

Sería a fines de agosto o las primeras semanas de septiembre, en los colegios rurales y de período especial de hasta 100 alumnos. Sin embargo, la Capital y grandes urbanizaciones no retomarán en esta primera etapa. La jornada escolar contará con horarios flexibles, la misma serán de tres horas diarias según los establecido. De no darse las condiciones necesarias al momento de retornar a las clases, no se habilitará la presencialidad.

Educación Especial no volverá a retomar la presencialidad. Asimismo, Gordillo manifestó: “La idea es cerrar el año realizando las adecuaciones necesarias, contemplando en un primera etapa a 6° grados de primaria y 6° años de secundaria, 4° años de secundaria de adultos, 4° años de Formación Docente, y técnico profesional en el Nivel Superior no Universitario”. Gordillo se reunió con los gremios docentes de la provincia luego de que la intersindical docente en una carta manifestara:

“A la fecha no se ha puesto en conocimiento ni convocado a tratar el protocolo que se tendrá que llevar a cabo en el futuro. Sin perjuicio de ello y atenta a la sensible cuestión planteada. Nuestra organización pone en su conocimiento conforme a los relevamientos realizados a través de las estructuras que componen cada sindicato, es de observar que en el Ministerio a su cargo no se encuentran mínimamente dadas las circunstancias para la vuelta a clases”.