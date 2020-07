Aries y Tauro

El horóscopo indica que Aries es aconsejable darle a tu cuerpo más cantidad de vitamina A. Si tu cabello está opaco y tus uñas quebradizas hazle caso a tu organismo. Saturno te brindará una suerte excepcional, optimismo y una moderada ambición. Mientras que Tauro, en el plano amoroso, suscita la estabilidad y la lealtad. En el trabajo, quebrarás con todo aquello que te molesta, y te marcas el claro objetivo de despuntar.

Géminis y Cáncer

En lo que respecta a Géminis en el trabajo, si eres de los que hoy deben cumplir con sus obligaciones te costará un gran esfuerzo comenzar a trabajar. En la salud, los astros señalan una buena energía que favorece a los hijos de Mercurio. Mientras quepara Cáncer, será buen momento para las reconciliaciones en el amor. En la salud, Marte te brindará un factor de dinamismo, aprovéchalo.

Leo y Virgo

Respecto a Leo, en la salud, la zona del cuello aloja mucho estrés. Realiza un poco de ejercicio físico. Hoy tus obligaciones laborales no te dejarán disfrutar a pleno de este día. Mientras que para Virgo es aconsejable que no compararse con la gente de la televisión y las redes sociales. En la salud, tu ego no está pasando su mejor momento. Tu pareja te reclamará gestos de amor y cariño.

Libra y Escorpio

Para Libra, será fundamental respetar la libertad de las personas que amas. En la salud, Te costará llegar entero a la noche, el cansancio domina tu cuerpo. Mientras que para Escorpio la organización será la clave en este día. Hoy te sentirás vibrante y alegre con una extraña sensación de desapego que estimula la buena resolución de separaciones o romances frustrados.

Sagitario y Capricornio

Para Sagitario, hoy será un día vibrante y alegre con una extraña sensación de desapego que estimula la buena resolución de separaciones o romances frustrados. Mientras que para Capricornio, será aconsejable escuchar a los demás y abrir los pensamientos. En el trabajo, aumentarán tus posibilidades de ganar en lo material pero también en fama y buena reputación.

Acuario y Piscis

Para Acuario, las cosas no son lo que parecen, será fundamental ampliar la mirada de las cosas. En el trabajo, sigue por este camino tus frutos empiezan a dar recompensas. En la salud, debes realizar un cambio rotundo de alimentación. Mientras que para Piscis, no es el mejor momento para tomar decisiones. Las cosas van a cambiar en un tiempo. En la salud, no dejes atrás el tema de la hidratación de tu organismo.