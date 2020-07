A un día de que comience el Cantando 2020, Laurita Fernández confesó un dato exclusivo en Polino auténtico, el programa radial de Marcelo Polino. La bailarina hizo hincapié en que habrá dos penalizaciones para los participantes que no cumplan con ciertas reglas. Asimismo, la actriz reveló los nervios que le provoca la conducción del certamen junto a Ángel De Brito. No obstante, en la última semana, los famosos compartieron fotos del ensayo.

“Con Ángel de Brito tenemos dos penalizaciones. Si los participantes no respetan la distancia, les bajamos un punto o tienen que cantar a capela”, reveló Laurita en la entrevista. En relación a esto, el condcutor de LAM agregó: “A los participantes se los voy diciendo ahora y también lo voy a hacer al aire, que mantengan la distancia. En cuanto se acercan a mí, les bajo un punto. Autoritariamente pierden un punto. Es una amenaza directamente, no es una advertencia”.

En una nota para Ciudad, Fernández manifestó cómo transita los días previos al debut del Cantando. “Tiene su presión, como todo. En su momento también lo sentí cuando arranqué la conducción de Combate porque vivo todo así. Durante tantos años pisé ese lugar en diferentes roles y esta vez conducir me entusiasma mucho. Pese a que sabemos de la responsabilidad más que de la presión, me siento con muchas ganas y ansiedad para arrancar”, expresó la bailarina.

A su vez, Laurita se refirió a los dichos de Moria Casán, quien aseguró que no le parecía necesario que la actriz conduzca el Cantando por un Sueño, porque Ángel tiene la capacidad para hacerlo solo. En relación a esto, la famosa declaró: “Ojalá se sienta bien con el correr de las galas porque la voy a tener que presentar todas las noches. Voy a hacer lo que me toca hacer, al que le gusta bien y al que no también”.

Finalmente, Fernández hizo alusión a la buena relación que tiene con De Brito. “Creo que nos complementamos muy bien porque él maneja bárbaro el ida y vuelta con el jurado y esa picantez con preguntas que incomodan. Y yo quizá vengo con la parte más lúdica y seguro que me emocione más fácil que él. Sobre todo me sentí muy acompañada con su buena onda desde siempre, es muy generoso y uno lo remarca porque no siempre sucede”, concluyó Laurita.