Ya no falta nada para que comience el Cantando 2020. Mañana a las 22:30 arranca el certamen que más controversia generó este último mes. Uno de los primeros confirmados fue Lizardo Ponce, quien es una de las promesas del reality. No obstante, el influencer filtró información del show que nadie conocía: la canción con la que debutará esta semana, El periodista todavía no reveló que día empieza.

En su cuenta de Twitter, Ponce reposteó una publicación que exhibe con qué canciones comenzaran algunos de los participantes. El instagramer aprovechó el posteo y confesó: “Siiii mi canción es ‘Nada fue un errorrrrrr'”. Más tarde, el influencer compartió una historia en Instagram haciendo playback de la canción, debido a que la producción no le permite interpretar la canción en público antes del debut.

Asimismo, Lizardo bromeó con cómo será su apertura en el certamen. El periodista compartió una captura de un vivo que hizo con Tini Stoessel, en donde se lo ve a él muy emocionado cantando, y a la ex Violetta expresando su disgusto. Por lo que escribió: “¿Cómo te imaginás que va a ser tu primera gala del #Cantando2020?”. Vale recordar que cuando la cantante lo escuchó, no sólo se rió, sino que también le preguntó si “ese era su mayor esfuerzo o lo hacía a propósito”.

Hace unos días, Ponce recibió un micrófono de regalo, y muy contento lo utilizó para ensayar la canción del Cantando por un Sueño. El influencer compadeció a sus vecinos por tenerlo que escuchar cada vez con más volumen. Sin embargo, el periodista cometió un error al quererle mostrar sus avances a su equipo del certamen. “Me confundí y le mandé a Facu, tu productor, mi canción. Yo cantando con micrófono. Y me contestó riéndose. Me puso muchos ‘jajajaja'”, le envió Lizardo a Ángela Torres.

En las últimas semanas, Lizardo se mostró muy nervioso por el debut, a pesar de ser uno de los participantes más temidos del certamen. Su competencia, a diferencia de Ponce, canta muy bien, pero manifestó tenerle miedo en caso de llegar a la instancia telefónica contra él, puesto que el periodista tiene muchos seguidores. Habrá que esperar a que comience el reality para ver si las predicciones se cumplen.