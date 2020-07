Víctor Luna, presidente del bloque de diputados de la UCR puso en tela de juicio la resolución del gobierno para acelerar la jubilación de 2.000 agentes de la Administración Pública Provincial. En este sentido, aseguró que no se contempló la situación de ANSES donde la mitad de su equipo de trabajadores no puede asistir a sus jornadas laborales por ser población de riesgo y que además, no se consideraron situaciones particulares de los empleados que todavía no quieren jubilarse.

Desde el Poder Ejecutivo, lanzaron el decreto luego de que la Legislatura Provincial aprobara la ley 5652 en la que se modifica el Estatuto del Empleado Público Provincial de Catamarca. El proyecto propuesto por el gobierno obtuvo media sanción en la Cámara baja en la controversial jornada del miércoles 15, en dicha sesión el oficialismo avanzó con un conjunto de reformas en el Estado.

“Es una ley que le faltó debate, podría haberse modificado, perfeccionado, ver algunos plazos, algún tiempo y la realidad, mi preocupación es porque son 2000 personas para jubilarse. El punto aquí es la situación en ANSES para iniciar los trámites. ANSES está trabajando de forma parcial, hay un 70% de los agentes en condición de riesgo (de contagio por covid-19), o sea que sólo el 30% está con trabajo efectivo”, aseguró Luna.

“ANSES no está dando turnos para el inicio de trámites jubilatorios y si los diera en algunos días, como dice el gobierno, no tiene una capacidad operativa para iniciar el trámite para 2.000 personas”, y agregó: “conozco personas que tenían un decreto por el que le prorrogaron la posibilidad de jubilarse por distintos motivos. Esos decretos fueron caducados sin siquiera consultarle a la gente. Hay gente que está con una licencia especial, por ejemplo, son dirigentes gremiales cuyos mandatos vencen en dos o tres años y los mismos fueron intimados”:

Y sostuvo: “además, hay mujeres que tienen la posibilidad de seguir trabajando en la Administración si ellas lo expresan así. Les pido que tomen especial énfasis en no atacar y vulnerar los derechos que tienen los trabajadores y contemplen la realidad de la pandemia, el poco trabajo que se realiza en ANSES es porque tiene a más de la mitad de sus trabajadores en situación de riesgo. En esta voracidad de avanzar para que se vayan 2.000 trabajadores, yo pido que no se vulneren los derechos adquiridos”, concluyó.