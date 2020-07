En su momento, la pelea entre Marcela Tauro y Jorge Rial, dió mucho de que hablar. Sin embargo, como siempre pasa en los medios, a las dos semanas todos parecieran haberse olvidado del tema. Hasta hace unos días, cuando el conductor aprovechó el conflicto que ocurrió entre Marcela Coronel y Denise Dumas, para aclarar lo que vivió con la periodista. No obstante, ella valoró las declaraciones, pero le respondió que “No lo extraña”, a pesar de haber trabajado con él por casi dos décadas.

La renuncia de la panelista se dió luego de que Rial le pidiera que revele sus fuentes al aire. En diálogo con Espléndidos e Infidentes, el programa radial que conduce Daniel Ambrosino. su ex compañero de Intrusos, Marcela reveló: “Las ultimas semanas fue raro, porque habían hablado de gente con la cual yo trabajo y eso me generaba incomodidad”. Y aseguró: “Me pasa algo interior, y es que yo quería un cambio. Estuve 17 años, una vida. Ojo, la pasé re bien pero necesitaba no solo hablar de espectáculos. En el momento no me daba cuenta”.

Al ser consultada sobre cómo se tomó los dichos de Jorge esta última semana, Tauro en un principio no quiso decir nada, pero después confesó: “A ver, está bien, me parece bárbaro. Le queda Ambrosino. Él ha tenido muy buena gente, gente muy leal y no la supo aprovechar. Me parece que él se dio cuenta y sabe que soy una mina de fierro y que siempre le fui leal. Lo valoré. Obviamente estoy agradecida.Yo siempre supe que él me valoró porque me aguantó cosas que a otros no les aguantó”.

Acerca de por qué abandonó Intrusos sin despedirse, Marcela aseguró que le ofrecieron volver pero dijo que no. “Me ofrecieron ir a despedirme y dije que no. Soy ariana y se me nota todo. ¿Qué voy a decir? ‘Se terminó un ciclo’, ‘él no me aguanta más, yo no lo aguanto más, no me gusta cómo me trató’. No daba, era ser falsa, no era ser yo. Igual me sorprendió que hablara el otro día porque lo de Marcela Coronel no tuvo mucho que ver con lo que pasó conmigo”, declaró con total sinceridad.

En Fantino a la tarde, donde Tauro trabaja actualmente como panelista, reveló: “Obvio que es un volver a nacer, pensá que estoy de toda una vida ahí. A mí me pasa algo raro, yo estoy súper agradecida, pero no extraño. Yo me caracterizo por ser sincera, si querés te miento o me callo. Me parece que fue un click en mi vida, un soltar. Yo estuve diez años con Polino en la radio y me desvincularon. Ahí me afectó más, porque no estaba preparada. Esto me agarró en otra etapa de mi vida”.