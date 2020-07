Nati Jota es una de las personas con más seguidores en sus redes sociales, y es una influencer muy fuerte. A pesar de eso, la exposición provocó que muchos jóvenes le hagan bullying por su cuerpo, algo que la periodista sufrió mucho. En comunicación con Intrusos, Jota reveló que antes retocaba todas sus imperfecciones. “Editaba todas las fotos. Me hacía una cinturita en dos segundos“, manifestó.

“Yo creo que si no hubiera trabajado en los medios, hubiera estado siempre mucho más relajada con mi cuerpo. El comentario que siempre más me dolió fue que me digan gorda”, comenzó a relatar Nati. Y confesó: “Hoy en día hay muchas herramientas que nos facilitan a engañar y engañarnos a nosotros mismos. No se si todas, pero muchas retocamos un poquito la foto para taparte alguna cosita. Hoy es demasiado fácil”.

La conversación surgió a partir de la estigmatización que sufren las mujeres, sobre todo por lo que ocurrió con la nota de Revista Caras sobre la Princesa Amalia, y por el posteo de Oriana Sabatini. “A veces me pregunto, a pesar de que lo hago, ¿para qué hacemos esto? Porque siendo gente que influye, seguimos sumando a un ideal de algo que no existe”, declaró Jota, la periodista de ESPN.

Asimismo, Nati hizo mención a los filtros de Instagram que ahora están tan de moda. “A veces me pasa que no puedo hacer una historia sin un filtro. De repente veo mi cara verdadera y la odio”, disparó la mediática. Al escuchar esto, Débora D’Amato la retó: “¡No digas eso!”. Por lo que jota se lamentó: “Perdón. Pero estamos tan acostumbrados a siempre tener un filtro que te levanta un poquito la nariz, que te tapa imperfecciones, que te pone los ojitos”.

Finalmente, Nati concluyó: “Es tremendo, después volvés a tu cara real y te parece feo algo que en realidad no te debería parecer feo. Pero es tan fácil hoy, transformarlo y hacerlo que encaje más bello, hegemónicamente hablando”. A su vez, la influencer confesó que suele responderle a los “haters” por Twitter, ya que en Instagram es más fácil eliminarlos, porque “los bloqueas o les borrás un comentario”.