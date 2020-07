Este último tiempo se especuló mucho sobre por qué Marcelo Tinelli no estará al frente del Cantando por un Sueño. Por el contrario, el certamen que comienza mañana a las 22:30, tendrá en la conducción a Ángel De Brito y Laurita Fernández. En una entrevista con Clarín, el periodista enumeró las razones por las que no conducirá el reality. No obstante, no es la primera vez que el mediático no conduce el Cantando. En la última edición de 2012, José María Listorti fue quien se hizo cargo de ese rol.

La primer razón fue, por un lado, apostar a un conductor que esté en pleno crecimiento dentro del rol y conocimiento del reality, como lo es De Brito, quien fue jurado del Bailando por un Sueño por varios años. Por el otro, La Flia buscó a alguien con un perfil artístico, como Laurita Fernández quien ya tuvo experiencia en la conducción de Combate. Los famosos deberán cubrir el rol casi tan bien como Tinelli, algo muy difícil de lograr para cualquier persona.

Lo segundo que resalta el diario, es que Marcelo y la producción quieren darle la oportunidad al conductor de Los ángeles de la mañana, para que de el próximo paso en su carrera. El periodista comenzó su trayectoria en El Trece como cronista del Bailando, panelista, jurado del certamen, conductor, entre otras cosas. Ángel aprendió a combinar lo que es el show con el tiempo propio del periodista, lo que le permitirá sacarle el jugo a cada polémica que se dé entre participantes, jurados y coaches.

Asimismo, Tinelli se encuentra al frente de muchos proyectos, y atravesando una reciente separación. Es lógico que haya preferido dar un paso al costado, y darle la oportunidad a alguien nuevo. Sin embargo, se especuló mucho sobre que una de las razones por las que no conduciría el Cantando, era para guardarse por si en algún momento pueden llevar a cabo el Bailando. No obstante, Clarín reveló que el Cantando serviría como “banco de pruebas” para una posterior realización del Bailando.

Finalmente, el último motivo es que Marcelo es paciente de riesgo y las posibilidades de contraer la enfermedad no dejan de ser una posibilidad, debido a que más allá de los protocolos, estaría con contacto permanente con todos. Asimismo, el periodista habló de su separación de Guillermina Valdés. Luego de varios años de relación con un hijo en común, el mediático que aún realiza el duelo, aseguró que estar al frente de semejante presión y exposición podría ser demasiado desgastante.