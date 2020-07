El diputado radical Tiago Puente presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Inversión y Desarrollo que conduce Aldo Sarquis, solicitándole información detallada sobre la situación actual de la empresa Agroindustrias Catamarca Sociedad del Estado (AICAT) en sus distintos aspectos administrativos, económicos, financieros y laborales, y particularmente en los detalles sobre el fideicomiso que se creó para respaldarla.

El pedido de información surge tras una serie de publicaciones en el Boletín Oficial en la que, entre otras cosas, se designa al mismo Sarquis como presidente de la empresa estatal; al ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, como vicepresidente; y al Secretario de Programas Especiales y Desarrollo del Ministerio de Agricultura, Emilio Ramaci, como vocal. Esto ha sido un claro llamado de atención para solicitar desde la legislatura explicaciones con respecto a este “inusual” hecho.

“Es necesario recordar que el ministro Sarquis se encuentra a cargo también de otra repartición, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería” remarcó Puente. Es decir, quien conduce dos Ministerios provinciales y quien preside el AICAT es la misma persona. Por esta razón, Puente considera necesario conocer más detalles del contrato de Fideicomiso de Gestión Productiva celebrado entre el Ministerio de Inversión y Desarrollo y la empresa AICAT el pasado 8 de junio mediante Decreto- Acuerdo n° 9222.

Solicite información detallada sobre la situación actual de la empresa AICAT en sus distintos aspectos admministrativos, económicos, financieros y laborales. Y particularmente detalles sobre el fideicomiso que se creó para respaldarla. https://t.co/vuSCUfCDJB — TIAGO (@TiagoPuente) July 25, 2020

Además pidió un detalle del estado de balances financieros, el plan de negocio para el presente ejercicio fiscal, convenios suscriptos con entidades públicas, informe planta del personal permanente, contratado y política de empleo, e informe del escalafón salarial de los funcionarios y de todo el personal. El objetivo de esto es analizar cuál es la situación actual de la empresa y que se esclarezca un poco el panorama.

“Pasaron ocho meses de gestión y aún no conocemos el organigrama provincial. Esto genera incertidumbre respecto a la gestión del Gobierno. Existen ministros con doble y hasta triple cargo dentro del esquema de la Administración Pública, no es normal” advirtió el radical. A esta altura, ya no nos sorprenden los negocios de los funcionarios y las artimañas ocultas que éstos tienen para perpetuar su poder.