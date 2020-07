La cuarentena rompió varias parejas, como la de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, o la de Laurita Fernández y Nicolás Cabré. A su vez, Tini Stoessel y Sebastían Yatra no se quedaron atrás. Los cantantes se separaron durante la cuarentena y desde ese momento se especuló mucho sobre lo que podría haber ocurrido. En una nota para Revista Gente, la ex Violetta rompió el silencio y confesó que la distancia influyó en la separación. Sin embargo, aseguró que la cuarentena la ayudó a poder superarlo.

Hasta febrero estuve en Europa, y en marzo, después de cerrar la gira aquí, nos iríamos durante casi tres meses, a grabar una serie juntos. Y hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja”, comenzó a relatar Tini, cuyos planes se vieron afectados por la pandemia. Y asimismo, declaró: “La cuarentena nos atrapó a él en Colombia y a mí acá. La distancia jamás ayuda, había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos la chance. Consideramos que lo más sano ese caso fue cortar”.

No obstante, Stoessel no quiso explicar el principal motivo por el que decidieron separarse. A pesar de que muchos fanáticos especularon que Yatra tenía una relación con Danna Paola, y le habría sido infiel a la actriz, ella no habló al respecto.”Jamás voy a revelar qué fue lo que pasó entre nosotros. Es algo recontra íntimo. Pero era lo mejor para los dos, y es importante aclararlo. Cuando dos personas se quieren, una separación no es algo feliz. Pero voy a quedarme con los recuerdos más lindos de todo lo que tuvimos”, contó la bailarina.

Lo que sí valora Tini, es haber transitado el duelo en cuarentena con su familia. “En otra ocasión, yendo de un lado al otro entre shows y aeropuertos, no hubiese podido parar para hacer el duelo. Lo hubiese tapado con el ritmo del ir y venir, las obligaciones, los shows… Y después te encontrás llorando por ahí, de a ratos angustiada, por momentos triste… Porque eso pasa cuando no tenés el tiempo necesario y oportuno para conectarte con vos misma”, confesó la cantante, haciendo alusión a su ruptura con Pepe Barroso Silva.

Finalmente, Stoessel concluyó: “En cambio, en este caso, enfrenté al duelo, lo atravesé como se debe. Y agradezco que haya sido así, cerca de mi familia y de mis amigas, llamándome todos los días. Fue otra situación en la que me encontré distinta. Y por otro lado, estamos sensibles, y estando encerrados, todo lo que vemos del mundo en los medios se magnifica. Creo que finalmente encontré la estabilidad emocional, algo muy difícil para cualquiera. Hoy estoy tranquila, en paz”.