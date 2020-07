Ya no falta nada para que arranque el Cantando 2020, sólo un par de horas. El certamen se organizó muy rápido, en tan sólo un poco más de un mes. Las 20 pajeras ya fueron confirmadas, los cuatro miembros del jurado también, y los dos conductores que intentarán ocupar el lugar de Marcelo Tinelli. Asimismo, este año habrá una tribuna virtual debido al Covid-19. La Flia anunció cómo será el protocolo de higiene y seguridad que se llevará a cabo en el reality.

Como primer medida del Cantando, el uso del tapabocas será primordial para todos los que trabajen en el lugar, incluyendo a los famosos y sus compañeros. A su vez, deberán ingresar a la pista manteniendo la distancia social correspondiente, tanto ellos como los conductores para no correr riesgos. El jurado, al igual que los coaches, estarán situados en un atril más grande separados con acrílicos divisorios. Habrá también un área destinada a productos de limpieza como alcohol en gel y otros para que cada uno pueda acercarse a higienizarse.

A su vez, por la imposibilidad de llevar público debido a que es muy difícil controlar que se cumplan con las medidas de prevención, habrá una tribuna virtual. Por primera vez, el Cantando no tendrá presente físicamente a los seguidores del programa y de los famosos, pero sí los verán a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, se comenta que algunos familiares y amigos de los participantes, sí podrán hacerlo. Para asistir, sólo hay que completar un formulario online.

Marcelo Polino, ex jurado del Bailando por un Sueño, criticó al Cantando en el programa Almorzando con Mirtha Legrand. Ángel De Brito, quien conducirá el certamen, explicó: “Son veinte equipos y hay algunos que están integrados por dos famosos. La Bomba Tucumana canta con su hijo, por ejemplo”. Al escucharlo, su compañero del jurado le replicó: “Es como que no alcanzó para un famoso y hacen medio y medio”. No obstante, luego aclaró: “La Bomba alcanza y sobra”, dando a entender que se refería a otras parejas.

En la apertura del Cantando 2020 cantará Karina La Princesita, quien formará asimismo parte del jurado, junto a otros cantantes famosos. Una de las primeras parejas que comenzará hoy será Lola Latorre, quien se mostró muy nerviosa en las redes. “Lpmm, me hacía la canchera que no estaba nerviosa y ahora que me dieron una fecha estoy que no doy mas”, escribió la hija de Yanina en su cuenta de Twitter. La mediática cantará junto al influencer Lucas Spadafora.