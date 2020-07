El conflicto entre Sol Pérez y Romina Malaspina parecía ser nuevo por el incidente del top que usó Malaspina en el noticiero. Sin embargo, en Intrusos, Rodrigo Lussich reveló que la conductora la tenía bloqueada desde mucho antes por un novio que tuvieron las famosas en común. Y parece que la guerra continúa entre las modelos. La ex participante de Gran Hermano confesó que Sol la desilusionó, y ahora un amigo de la ex participante del Bailando le replicó.

Desde que Malaspina delcaró en los medios que Sol la bloqueó, la conductora se defendió. En una entrevista para Confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró, la ex panelista de Incorrectas manifestó que ella no se hace cargo de sus redes. “Yo no manejo mis redes, lo hace una empresa de marketing y hacen lo que creen que es mejor. Pregunté y me dijeron que era porque llegaban muchos comentarios y las marcas no te quieren cuando tenés comentarios negativos”, expresó la modelo.

En una nota para Hay que ver, el programa que conduce Denise Dumas y José María Listorti, Romina aseguró que no le creía. “No entiendo por qué me bloqueó, pero fue el mismo día que usé el top. Le habrá molestado. Me empezó a seguir cuando debuté en Canal 26, donde todos me recibieron muy bien. Después me di cuenta que me había bloqueado porque entré a mirar unos tuits y no había nada”, afirmó. Y continuó dejando en claro que no cree la excusa de Pérez: “Yo también tengo un community manager y me pregunta si puede bloquear a alguien antes de hacerlo”.

Por parte de Sol, no hubo nuevas declaraciones, pero un allegado a ella que conoce los movimientos del canal reveló que Pérez ni la registra. “Aunque quieran instalar a Romina Malaspina, Sol es única y costará mucho para que alguien le saque ese espacio que se ganó, a tal punto que se da el gusto de relajarse cada tanto y cuando es necesario, vuelve con todo. Creo que a Malaspina se la está poniendo en un lugar que no es real pero es negocio para algún productor que esté proyectando para el verano”, habría dicho la fuente a Ciudad Noticias.

Finalmente, Romina desmintió los dichos de Lussich. “Nunca tuve un problema con Sol. Sé que dijeron que salí con un futbolista con el que había salido ella pero eso no es cierto porque ni lo conozco. Sol me desilusiona, porque las mujeres luchamos por la igualdad y por bancarnos y tenemos que estar unidas para eso. Me decepcionó y la verdad es que me sorprende lo que pasó”, concluyó Malaspina sobre su compañera. La relación entre las conductoras del noticiero de Canal 26 no parece querer mejorar.