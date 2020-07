El Ministerio de Salud informó hoy 20 nuevas muertes por coronavirus en el país, con un total acumulado de 2.913 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, y advirtió que “el desafío no es solo la región metropolitana” ya que se están registrando “aumentos de casos en todo el país”. “En los últimos 14 días, en el país, excluyendo al AMBA, los casos pasaron de 11.232 a 16.990, un aumento de 51,2, mientras que el aumento porcentual en la región metropolitana fue de 33,8, de 105,609 casos a 141.344 casos”, explicó Vizzotti.



Vizzotti señaló que “el desafío no es solo la región metropolitana, estamos viendo aumentos de casos en todo el país, en departamentos donde no se habían confirmado casos”, donde se registran “conglomerados y brotes a partir de personas que ingresan a esos lugares”. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus y solo cuatro (San Luis, San Juan, Formosa y Catamarca) no confirmaron casos ayer.



EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud – Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/iv4LCYCxCY — Casa Rosada (@CasaRosada) July 26, 2020

En este sentido, la funcionaria insistió en la necesidad de “redoblar los esfuerzos” en el cuidado con el objetivo de que “el sistema siga dando respuesta como lo hemos hecho hasta ahora, unas de las principales causas para tener una de las tasas de mortalidad más baja de la región”. Del total de casos, 158.334, el 90,7% son del AMBA y el promedio de los últimos 7 días arroja 5.116 positivos por jornada, indicó la funcionaria.



“La letalidad sigue estable y baja, y la positividad (casos sobre la muestras tomadas) fue ayer de 43,5 en todo el país”, puntualizó Vizzotti. En cuanto a los indicadores, Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, informó que la tasa de letalidad del coronavirus en el país es del 1,8% de los casos confirmados y la de tasa de mortalidad, de 63,8 por cada millón de habitantes.



Coronavirus en Catamarca

Con respecto a Catamarca, hasta las 21 horas del domingo 26 de julio, no se han detectado nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia. El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 60. No obstante, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 27 casos se consideran casos activos. El total de recuperados se mantiene en 33 personas. Y se han realizado 59 testeos de PCR. De las 120 plazas de aislamiento sanitario, 6 están ocupadas con pacientes positivos para COVID19 y casos sospechosos.