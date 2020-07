Mirtha Legrand dejó de conducir su tradicional programa que lleva a cabo hace más de 50 años, por la pandemia. Debido a que la diva es mayor e integra el grupo de riesgo, debe permanecer en su casa realizando la cuarentena. Por lo que hace cuatro meses, el ciclo televisivo quedó en manos de Juana Viale. En el Run run del espectáculo, el reality que se emite en Crónica TV, anunciaron que La Chiqui enfrenta una demanda millonaria. luego de que el gremio de choferes la acusara por evasión de $5,3 millones.

El sindicato habría enviado dos cartas documentos. Una a Mirtha y otra a la productora de Nacho Viale. Sin embargo, el productor negó las acusaciones a través de un comunicado que lanzó su empresa de contenidos, Storylab. Luis D’Angelo, el abogado que firmó las intimidaciones, declaró: “Es una burla a los trabajadores. No sólo deben aportes a la relación sindical sino también, a los empleados que percibieron menos ingresos. Hay un incumplimiento en la ley penal tributaria. Espero que la AFIP accione”.

Asimismo, el letrado continuó: “Los choferes de Mirtha tienen múltiples tareas, son asistentes y personas de seguridad. Este reclamo viene de hace cinco años. Siempre se trata de llegar a un acuerdo y cuando no se puede como en el caso de Mirtha, y de Susana Giménez también, porque tienen una soberbia particular, se hace un requerimiento, se abre un acta en el Ministerio de Trabajo. Igualmente, lo de Nacho Viale es peor porque él tiene a diez choferes en esta condición”.

Este no es el único escándalo con el que se la vincula a Legrand. Hace unos días, en Confrontados, Augusto Tatúfoli reveló que La Chiqui presenció un conflicto con el doctor Mühlberger, debido a que el médico no respetó su privacidad. “Mirtha pagaba, no quería canje porque no quería que se usara su imagen. Una vez, se cruzó con la mejor amiga de Laura Ubfal. A los dos minutos la amiga le avisa a Laura y sale publicado que Mirtha estaba ahí. Fue en tiempo real, estaba ella en la clínica y ahí le dijo ‘me traicionaste’”, detalló el periodista.

Sin embargo, no todas son malas noticias. Hace unos minutos, en Los ángeles de la mañana, confirmaron que Mirtha vuelve a realizar su programa desde su casa en un móvil. “Le están armando todo en su casa para que pueda participar por videollamada”, aseguró De Brito. No obstante, los invitados seguirán asistiendo al estudio en el canal, y Juanita continuará como mediadora. “No va a parar”, lanzó Karina Iavícoli al escuchar la primicia.