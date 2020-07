Desde que ingresó en los medios, Flor de la V luchó por los derechos del colectivo LGBTQI+. Hace un mes fue el día del Orgullo, y la modelo manifestó en las redes la lucha que lleva a cabo hace muchos años. Días atrás, rompió en llanto en Corte y Confección, y pidió por políticas más inclusivas. Y no sólo eso, en una entrevista con E! Entertainment Latinoamérica, la actriz confesó que quiere ser diputada para representar a las minorías en el Congreso.

“Hoy aceptaría un cargo político porque siento que hacen falta más personas en el Congreso que puedan pensar por las minorías, hay algunas pero no son suficientes”, reveló Flor. Y continuó: “Cuando hice un repaso de lo que fue la votación del matrimonio igualitario, es impresionante pensar que todavía tenemos personas con pensamientos tan nefastos en el Congreso, y que todavía están ahí. Son personas antiderecho porque no tiene que ver con pensar diferente, tiene que ver con negarles a las personas su derecho constitucional”.

Hace unas semanas se celebraron diez años desde que se promulgó el matrimonio igualitario en Argentina. En relación a ello, de la V aseguró: “Estamos hablando de amor. No solamente poder vivir el amor libremente, sino también en derechos. Hoy no somos todos iguales ante la ley en la Argentina y la Constitución dice que sí, que todos los habitantes del país tienen que tener los mismos derechos, y hoy les quiero decir a todos nuestros representantes que eso no está sucediendo”.

Asimismo, Flor hizo alusión a que durante muchos años, la Organización Mundial de la Salud, consideró al ser homosexual como una enfermedad mental. Lo que estuvo vigente hasta 1990. “Durante años nos hicieron sentir que éramos enfermos, nos señalaban, nos juzgaban por tener una sexualidad distinta y otro modo de vida. No es justo y no me parece bien. Somos todos distintos y merecemos la misma igualdad que los heterosexuales. Más amor. Pero nos falta mucho por cambiar, por educar, por crecer”, concluyó la modelo.

No hace mucho, Flor de la V habló en Corte y Confección sobre los derechos del colectivo LGBTQI+, al que ella misma pertenece. “¡Estamos cansados de que nuestros hijos no puedan vivir en una sociedad más inclusiva! ¡Hay miles de compañeras que se siguen muriendo! ¡Presos de esta sociedad, tremendamente machista y patriarcal! ¡Esto se tiene que terminar! ¡Señor Alberto Fernández y diputados, les pido, que traten el tema de Diversidad de Género, porque necesitamos políticas públicas inclusivas!”, suplicó la actriz.