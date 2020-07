Desde que Laurita Fernández fue confirmada como co-conductora del Cantando por un Sueño, no dejó de pasearse por distintos medios haciendo la publicidad del show. El certamen comienza hoy a las 22:30, y a pesar de ello ya generó mucha polémica. El pasado sábado participó de Polino auténtico, el programa radial de Marcelo Polino, y tuvo un fuerte cruce con Yanina Latorre al hablar sobre los protocolos de higiene y seguridad para prevenir el Covid 19.

El enfrentamiento comenzó cuando Marcelo Polino reveló que, debido a los protocolos sanitarios por el coronavirus, los participantes no iban a poder abrazarse ni entre ellos, ni con el coach, cuando sacaran el mayor puntaje. Una situación que es característica de todos los certámenes que condujo Marcelo Tinelli, y de los que Laurita participó. “¡Está bien! Que busquen otra forma. Ya eso de abrazarse y correr da vintage”, confesó la bailarina al aire.

Por lo que Yanina, panelista del ciclo, le saltó a la yugular: “¡No te hagas la canchera! Vos porque te sacabas siempre diez”. Es importante aclarar que Lola Latorre, la hija de la mediática, participará del Cantando 2020 y será una de las famosas que cantará el primer día. Fernández confesó en una entrevista que será muy fiel a sus emociones. “Ángel (De Brito) maneja bárbaro el ida y vuelta con el jurado y esa picantez con preguntas que incomodan. Y yo vengo con la parte más lúdica y seguro que me emocione más fácil que él”.

Hace unos días, Laurita reveló las penalizaciones que tienen pensadas con De Brito, en caso de que los participantes no respeten el protocolo. “Si los participantes no respetan la distancia, les bajamos un punto o tienen que cantar a capela”, apuntó la actriz. Por su parte, el conductor la avaló: “A los participantes se los voy diciendo ahora y también lo voy a hacer al aire, que mantengan la distancia. En cuanto se acercan a mí, les bajo un punto. Autoritariamente pierden un punto. Es una amenaza directamente, no es una advertencia”.

El certamen comienza hoy a las 22:30 por El Trece. Habrá una apretura en la que cantará la miembro del jurado, Karina La Princesita, junto a otros reconocidos cantantes. Laurita manifestó en sus redes sociales su ansiedad, nervios y emoción porque empiece el show. Este último fin de semana, la bailarina compartió varias fotos junto a Ángel, ensayando para esta noche. Y a su vez, mostraron por primera vez el estudio donde se llevará a cabo el Cantando 2020, que es muy parecido al del Bailando.