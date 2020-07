More Rial publicó furiosa un misterioso mensaje contra una mujer, pero no reveló su identidad. ¿Con quién se enojó More Rial? la crítica la escribio en sus historias de Instagram este fin de semana. “Cuando perdés el turno en el odontólogo por cinco minutos de fama, que bajo caíste en esta vida… el circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos” comenzó diciendo la mediática hija del conductor de Intrusos, Jorge Rial.

“Seguí hablando de mí, que importante que soy para vos mamita” cerró diciendo la joven que acompañó su mensaje con algunos emojis de moscas y burros en el posteo. Si bien dejo a ver que el problema es con otra mujer, hasta ahora, la mamá de Francesco no brindó ningún nombre en particular. Según las especulaciones de los usuarios de las redes, podría tratarse de Antonela Pane, la influencer que contó que estuvo con el ex de Morena, Facundo Ambrosini mientras él era pareja de Rial.

Luego de este declaración ambas protagonizaron un picante cruce en medio de un vivo de Instagram. ¿Será para ella? por el momento la joven de 21 años no ha confirmado nada, pero fiel a su estilo, lanzó el palito en las redes y dejó a todos intrigados sobre la identidad del destinatario de este mensaje. Otro posteo similar lo realizó semanas atrás luego de la declaración de Yao Cabrera sobre la supuesta estafa de parte de More hacia él.

“Quién nada debe, nada teme” escribió en su momento Morena, pero tampoco dijo nada en concreto públicamente sobre esta acusación. Al parecer, está interesada en abandonar un poco los conflictos y por este decide no responder, ya que en su corta carrera ha protagonizado más de un escándalo, por ejemplo, los que vivió con su ex pareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosini, con quien ahora parece llevarse bien, luego de su separación. Incluso ha tenido buenas palabras respecto a su rol como papá de Francesco Benicio.

Este fin de semana, More Rial aprovechó el día de los abuelos para dedicarle unas tiernas palabras a su papá Jorge Rial y también a Romina Pereiro, la esposa de Jorge, a quien según confesó la cantante, su hijo, le dice abuela. Por momentos la relación entre ellos tres también fue un poco difícil, a tal punto, que, Morena se negaba a asistir al casamiento de su papá con ella, pero finalmente lograron encontrar la paz y crear un vínculo más armonioso de familia.