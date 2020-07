En el día de hoy, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, inauguró junto al Gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el Hospital Mama Antula. Allí el funcionario defendió las medidas llevadas a cabo por el Gobierno en materia de prevención para aplacar la pandemia de Coronavirus. Asimismo reafirmó la importancia de la cuarentena.

El ministro se manifestó con respecto a quienes cuestionan la utilidad de la cuarentena, y no sólo profundizan la grieta sino que lo banalizan como si se tratara de un partido de fútbol. “Esto no es un Boca-River, esto es una cuestión de la salud de los argentinos. No olvidemos que la pandemia no pasó y que lo más importante hoy es la prevención”, aseguró en su visita en la vecina provincia.

Asimismo manifestó que “Estamos en un momento difícil, lo hemos transcurrido con éxito pero esto no terminó, estamos adentro de la tormenta”. También destacó la importancia de la prevención ya que “es lo que mejor funciona, más allá de que nosotros cuidemos el sistema de salud”. Además elogió a Santiago del Estero, ya que con esta inauguración contribuye a que el país tenga un 41% más de camas en cuidados intensivos.

González García remarcó que “las medidas dependen mucho de nosotros y de que cumplamos las normas“. Finalmente, distinguió el trabajo de los laboratorios argentinos, los cuales avanzan para el estudio de la generación de anticuerpos. La generación de estos anticuerpos podrían representar grandes resultados en el tratamiento para combatir el Coronavirus.

Ginés en Catamarca

El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó durante el acto en homenaje a Eva Duarte de Perón, que este martes 28 arribará a la provincia el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Si bien aún no fue confirmada la agenda oficial en la provincia, se estima que visitaría el Hospital Monovalente “Carlos G. Malbrán”, ya que había prometido visitarlo cuando se inauguró en un acto virtual.