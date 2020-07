Jorge Rial no suele terminar en buenos términos con los panelistas que se fueron de Intrusos. El programa se emite hace 20 años y ya son muchos los recambios que hubo. Sin embargo, la mayoría de producen porque los periodistas se pelean con el conductor. El caso más reciente fue el de Marcela Tauro, quien estuvo en el ciclo por 17 años. Al revivir un recuerdo en el segmento de Ranking Retro, el periodista criticó a Viviana Canosa y al resto de sus ex compañeros.

Todo comenzó, cuando Rodrigo Lussich presentó la sección. En uno de los puestos recordó una especie de novela que realizaron los panelistas de Intrusos en aquella época, simulando la ficción “Sodero de mi Vida”. Allí se encontraba Viviana Canosa interpretando a Andrea Del Boca y Luis Ventura a Daddy Brieva. No obstante, quien no estuvo fue Jorge. Por lo que procedió a explicar el por qué de su ausencia.

“Primero porque es muy caro y segundo porque se matan todos”, reveló Rial. Y aprovechó para juzgar a sus ex colegas. En relación a la peliroja manifestó: “Hoy le mandas un WhatApp y te hace tres programas”. Luego se refirió al presidente de APTRA, algando que actualmente está “muy fuerte”, y a Marcela Coronel asegurando que: “Es más factible que quiera hacer un programa con Denise Dumas que con el elenco mostrado en el tape”.

Asimismo, Jorge continuó la pelea con Canosa por Twitter. En el último tiempo el conductor dejó en claro su afinidad con el gobierno actual. Por lo tanto, las acusaciones que hizo la periodista contra Alberto Fernández por intimidarla, no le cayeron nada bien al mediático. La ex peliroja se encuentra a cargo de Nada personal, el ciclo de Canal 9, donde entrevista a distintos políticos. En una ocasión, la conductora le lanzó alcohol en gel a Aníbal Fernández y lo calificó como un “peronista intenso”. Por lo que Rial manifestó su repudio hacia esta actitud.

A la única de sus ex panelistas que Jorge aún respeta es a Marcela Tauro. Hace unos días, confesó al aire que “es una gran mina que quiere mucho, y lamenta que se haya ido”. Sin embargo, no es recíproco. En una nota, la periodista se sinceró sobre los dichos del conductor: “Él ha tenido muy buena gente al lado, gente muy leal y no la supo aprovechar. A mí me pasa algo raro, yo estoy súper agradecida, pero no extraño”. ¿Quién será el próximo que abandone Intrusos?