Hace un poco más de un año que Jorge Rial se convirtió en abuelo, luego de que su hija Morena tenga un hijo junto a Facundo Ambrosioni. Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, el conductor de Intrusos expresó en sus redes sociales cuánto lo extraña a Francesco. Y ayer no fue la excepción. El mediático festejó el día del abuelo a la distancia, con una publicación en su cuenta de Instagram.

En la foto se lo ve a Francesco de bebé en lo que pareciera ser su bautismo, recostado en los brazos de Rial, quien lo observa con cierta emoción. Para acompañar la imagen, el periodista escribió: “Feliz día para mi!!!!!”. Y recibió miles de me gustas. Morena fue una de las tantas que dejó su comentario en el posteo y expresó: “¡Feliz día abuelito lindo! Te amamos”. No sólo lo felicitó a su padre, sino también a la actual esposa de él, Romina Pereiro. “¡Feliz día abuela! Te queremos mucho”, redactó junto a un par de fotografías.

Días antes, Jorge compartió un video de su nieto donde se los ve realizando una videollamada. En el mismo confesó: “El amor en los tiempos de pandemia y cuarentena”. El conductor de América TV, se encuentra en aislamiento hace varios meses debido a que es paciente de riesgo y no puede arriesgarse a contraer el virus. Rial expresó que estaba preparando todo para volver a trabajar desde el canal, pero cuando se conoció que Andy Kusnetzoff tenía Covid 19, decidió dar un paso atrás.

No obstante, la relación entre Rial y Morena no fue siempre la mejor. Antes de la llegada de Francesco los medíatcos tenían sus diferencias y se encontraban un poco distanciados. Sin embargo, la llegada del primer niño a la familia, habría ayudado para ablandar al conductor, y mejorar el vínculo afectivo con su hija. Es evidente que el pequeño le mostró al país otro Jorge más sensible y cariñoso. Actualmente, More se encuentra separada de Facundo Ambrosioni. La pareja no terminó en los mejores términos.

Hace unos días, Jorge habló por primera vez luego de la renuncia de Marcela Tauro a Intrusos. El periodista se sinceró al aire: “Marcela es una gran mina que quiero mucho, y lamento que se haya ido”. La nueva panelista de Fantino a la tarde, también le replicó pero no de la misma forma. “Él ha tenido muy buena gente al lado, gente muy leal y no la supo aprovechar. A mí me pasa algo raro, yo estoy súper agradecida, pero no extraño”, reveló la periodista.