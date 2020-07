No hace mucho se conoció que Laurita Fernández conducirá el Cantando 2020 junto a Ángel De Brito. La actriz pasó por todos los roles, de bailarina a jurado y ahora conductora. El certamen que comienza hoy a las 22:30 ya dió mucho de que hablar en las últimas semanas. En una entrevista para Ciudad, le consultaron “qué se le vino a la cabeza cuando la convocaron” para este nuevo rol. “Me sentí en Disney”, confesó la mediática.

Laurita comenzó a trabajar hace 13 años, y a pesar de que muchos manifiestan que la bailarina hizo un crecimiento muy rápido, ella asegura que fue paso a paso. Con respecto a la convocatoria reveló: “Pensé en cuando entré por primera vez al edificio de Ideas del Sur y me sentí en Disney. No lo podía creer, y hoy estoy a días de debutar con el Cantando. Me parece una locura, porque es un programa del cual yo también fui bailarina”.

Y continuó rememorando ese momento: “Recuerdo que iba a apoyar a Denise Dumas y José María Listorti. Denise estaba embarazada y yo le ponía una silla para que se sentara. Tengo recuerdos maravillosos. Me entusiasma mucho volver a trabajar con un equipo integrado por los mejores, y donde tengo mucha gente querida. Eso también está buenísimo por el hecho de sentirse cómodo”. Asimismo, Fernández se refirió al apoyo que recibió por parte de sus más allegados.

El periodista de Ciudad le consultó a Laurita si le pidió consejos a alguien antes de aceptar la propuesta. “Tengo una producción de lujo que la tiene clarísima y están terminando el contenido del programa, así que hablé con ellos por empezar. También tengo algunas personas a las que siempre les escribo por consejos y que siempre están ahí. Me encanta rodearme de personas que sepan mucho y durante el programa llamarlos para preguntarles qué les pareció determinada cosa. Lo hice y lo voy a seguir haciendo en todos los trabajos que tenga”, expresó la actriz.

Por último, la conductora hizo referencia a la buena relación que tiene con su compañero De Brito. “Con Ángel estamos a disposición del programa y recontra predispuestos a pasarla bien y divertirnos con lo que pase en el show. Esa es la idea, no la de ir con barreras. Cada vez que veo o hablo con Ángel me pregunta si estoy soltera y yo le pregunto si me lo va a preguntar hasta que le diga que ya no estoy soltera. Porque él es así. Yo me río, me relajo y juego”, cerró Laurita.