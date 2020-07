Este domingo se celebró el día de los abuelos en nuestro país. En este contexto, la mediática hija de Jorge Rial, More Rial, dejó su parte polémica de lado y mostró su faceta más tierna y dulce. Por medio de su cuenta de Instagram, precisamente por las historias, les dedicó un sentido mensaje a su papá y a Romina Pereiro, la actual esposa del conductor, en este día tan especial. “Feliz día abuelo” te amamos @jrial” escribió Morena junto a un video del conductor jugando junto a su nieto.

Luego, llegó el turno de la nutricionista, “Feliz día abuela, @romipereiro. Te queremos mucho” escribió la joven junto a un emoji de corazones que mostraba fotos de la mujer junto a su hijo Francesco en diferentes etapas de su crecimiento. Finalmente, cerró sus saludos por este día con la empresaria Jaqueline Patoka, que según hemos podido apreciar en reiteradas publicaciones de Morena, es una persona muy especial para ella y para la vida de su hijo. “Feliz día a la abuela más hermosa del mundo, mi reina hermosa @jackie.pato te amo” expresó Rial.

La ausencia de los saludos, fue su mamá Silvia D’Auro, con quien recordemos no tiene buena relación desde ya hace varios años y de la cual se supo mucho a raíz de la separación con Jorge, incluso en aquel momento, ambas hijas del matrimonio prefirieron vivir en la casa del conductor de Intrusos. Si bien durante vario tiempo Morena y Jorge mantuvieron una relación algo conflictiva porque la joven de 21 años sentía que él no le prestaba la atención suficiente, hoy lograron limar asperezas y recomponer su vínculo.

La mamá de Francesco es muy conocida en el mundo de las redes sociales, incluso hace un tiempo fue noticia debido al posteo que le dedicó a los heaters que critican sus publicaciones y se burlan de su aspecto y la señalan por no fotografiarse de cuerpo entero. En su largo descargo destacó las veces que terminó su día sin poder mirarse al espejo debido a las críticas y se pidió perdón por todos esos momentos: “Me pido perdón por haber creído que soy eso que dicen, me pido perdón por haberme puesto a llorar en cada cuestionamiento que alguien que no me conoce puso en observación, me pido perdón por no haberme defendido, por no haberme protegido.”

En las últimas semanas, una nueva polémica llegó a la vida de la cantante, ya que el youtuber, Yao Cabrera, la denunció públicamente y la acusó de haberle robado una gran suma de dinero en dólares junto a la hija de Natacha Jaitt, Antonella Olivera. Hasta el momento, la ex de Facundo Ambrosini no hizo ninguna declaración pública respecto a este tema, pero si tiró algunas indirectas por medio de su cuenta de Instagram y se declaró totalmente inocente frente a estas acusaciones.