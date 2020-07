Desde su vuelta a la televisión Pampita no ha dejado de dar que hablar y protagonizar polémica tras polémica, con los diferentes programas de la tv. Primero comenzó peleando con la angelita Mariana Brey, luego fue víctima de hackeos y estuvo en la mira de todos sus colegas que no le creían la veracidad de estos ataques. María Eugenia Ritó reapareció en la tv y disparó contra ella, e incluso Jorge Lanata se sumó a las burlas hacia la modelo. Cansada de los que le tiran mala onda, Carolina les respondió a todos.

En un móvil que realizó con la gente de Implacables, Ardohain aprovechó para expresar su malestar con toda esta situación. “Me cae mal la mala onda constante” comenzó diciendo, luego el movilero le preguntó si pensaba que hubiera alguien en particular detrás de estos ataques y Carolina respondió: “Habría que ver. Me parece raro, todo el tiempo mala onda. Desde que empecé a trabajar hasta ahora no han parado de tirar mala onda” prosiguió.

Otra de los temas de la semana que la tienen como protagonista, tienen que ver con las declaraciones de Yanina Latorre, que manifestó en LAM que las panelistas de Pampita no cobran y trabajan en su programa solo por canje. Ya que estar en la pantalla junto a ella les sirve para promocionarse y conseguir otros trabajos por medio de las redes sociales. Filosa, Yanina, no solo expresó esto, sino que contó al aire que la modelo gana una importante suma de dinero para realizar el show.

Respecto a estos rumores Ardohain también fue consultada por la gente de Implacables y respondió: “No puedo hacer nada. Hablen con producción. Estoy cansada de tener que dar yo explicaciones de cosas que no me corresponden.” En su programa ya había hecho fuertes declaraciones sobre este tema diciendo que le parecía de muy mal gusto que se hablara de números en televisión, más que nada con esta situación y desmintió cualquier posibilidad de que sea real que ella cobra tal cantidad de dinero por su conducción.

Carolina se mostró furiosa ante tantos dichos y cerró la nota diciendo: “Habría que preguntarle a las personas que tiran mala onda. La verdad es que voy del trabajo a casa, de casa al trabajo, no jodo a nadie. Es un programa re buena onda, no hablamos mal de nadie. No entiendo nada.” En cuanto a Pampita Online, la modelo se mostró muy contenta con el ciclo y expresó que es un programa que ama hacer, con súper buena onda y que le dedica tiempo a entrevistados muy importantes donde hablan de todos los temas.