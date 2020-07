El 14 de julio, conocimos que el conductor de Telefe, Andy Kusnetzoff, tenía coronavirus. El mismo en comunicación con el programa radial “Perros de la calle” daba a conocer la noticia. Tras varias semanas de internación, Andy regresó a su casa con su familia y compartió la alegre noticia por medio de su cuenta de Instagram con una foto junto a su hija Helena y su esposa Florencia Kourny.

“La felicidad de volver a casa con mis chicas. Gracias a todos los que escribieron, se preocuparon y me desearon la recuperación. ¡Cuídense mucho!” escribió el conductor de PH en la postal donde se lo ve abrazado a sus dos mujeres. Por su parte, Florencia también compartió la buena noticia por medio de las redes junto a un tierno mensaje para el papá de Helena. “Juntos los tres. Equipo completo al fin. Amor infinito. Gracias” expresó.

En una nueva comunicación con los medios, Andy Kusnetzoff explicó su sensaciones ante encontrarse infectado con este virus. “Aparentemente este virus te puede agarrar de distintas formas, hay gente que es asintomática por días y días y a otros, como yo, nos agarra neumonía” respecto a los síntomas explicó que se sentía muy cansado, que tuvo mucha tos pero que en ningún momento levantó fiebre. “Es como si te hubieran cag… a palos” contó.

Además, dijo que por algunos momentos se sintió asustado, “Te da mucho tiempo de pensar, de reflexionar” “Me parecía importante, como comunicador, contarles cómo había sido mi experiencia. Entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer por lo laboral, pero les pido que se cuiden” “Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó la pandemia. No hubo una naranja que entrara a la casa que no laváramos con lavandina, y, sin embargo, me contagié” expresó sobre su experiencia y destacando la importancia de cuidarse.

Luego de su resultado positivo, varios famosos tuvieron que realizar 14 días de aislamiento, como fue el caso de Flor Vigna, Benito Fernández, Romina Malaspina y Christophe Kywornis, que fueron los últimos invitados al ciclo de Podemos Hablar. Y por otro lado, Mica Viciconte y José María Muscari, también tuvieron que mantenerse encerrados, ya que fueron dos de los últimos famosos en visitar el programa de Guido Kaczka que comparte estudio con PH y por precaución la producción de ambos programas les informó de las medidas que debían tomar.