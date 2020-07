El coronavirus es una enfermedad que nos afecta a todos, incluyendo a los políticos, que, por tener actividades de carácter esencial (como miles de trabajadores), se encuentran más expuestos y propensos a contagiarse. En esta oportunidad, la ex diputada y actual intendente del partido de Quilmes, Mayra Mendoza fue la afectada.

Lo comunicó a través de un video difundido en sus redes sociales: “hola, quiero decirles a todos los vecinos y vecinas de Quilmes que el secretario de Salud del Municipio me confirmó que el hisopado que me hicieron dio positivo en covid-19. Quiero decirles que a pesar de tener síntomas, me encuentro bien. Estoy asilada hace 48 horas”, declaró la intendente.

Así, Mendoza se sumó a una extensa lista de funcionarios políticos que se contagiaron. Desde el Frente de Todos, uno de los primeros en dar postivo fue Martín Insaurralde, que ya fue dado de alta. En Chaco, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira también obtuvieron sus hisopados con resultados positivos.

Quería contarles que di positiva de coronavirus. Por lo tanto voy a mantenerme aislada como indica el protocolo sanitario.



Durante estos días, seguiremos trabajando de forma remota, por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes.



También dieron positivo los tests de, Magdalena Odarda, senadora y presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Walter Correa, diputado nacional y secretario del Sindicato de Curtidores y Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación. Por otra parte, desde Juntos por el Cambio, la exgobernadora María Eugenia Vidal confirmó que había dado positivo su diagnóstico y con ella, el legislador Alex Campbell.

En el gobierno porteño, se encuentran infectados Federico Dibenedetto que está a cargo de los contenidos de comunicación; Emmanuel Ferrario de Asuntos Estratégicos; y la ministra de Espacio Público e Higiene del gobierno Porteño, Clara Muzzio. Sin embargo, no todas son malas noticias.

Los tests de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires; Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires; Adrián Urreli, vicepresidente de ese cuerpo; el legislador Daniel Lipovetzky; Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados de Cambiemos, junto con otra media docena de legisladores y el Jefe del gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, presentaron resultados negativos.