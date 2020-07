En el último tiempo se supo muy poco sobre la vida de Adrián Suar. Sin embargo, ayer volvió a aparecer en la pantalla de Intrusos y habló sobre varios temas. Sin embargo, el que más lo conmovió fue el duro momento que atraviesa Polka, su productora con las que hace todas las novelas de El Trece. En frente de Jorge Rial, el empresario confesó que gastó todo su dinero en Argentina Tierra de Amor y Venganza, la tira que fue tan exitosa el año pasado, y este se comenzó a repetir.

Hace desde 1994 que Suar lleva adelante Polka y se convirtió en una de las empresas más exitosas dentro del rubro. No obstante, en Intrusos aseguró que en el último tiempo le cuesta mucho competir con el resto de las productoras. A su vez, explicó que el mal momento que transita comenzó hace cinco años y se acrecentó ahora con la pandemia. “Es una crisis que venimos arrastrando, es muy difícil hacer ficción en la Argentina en general por los costos tan altos. Los actores no son caros, salvo algunos, lo caro es todo lo de atrás”, explicó el actor.

Es importante aclarar que Separadas, la novela que comenzó a principios de este año, debió ser cancelada en medio del rodaje por la cuarentena. En relación a ello, Adrián reveló: “Es la primera vez que me pasa en 26 años. Me sacaron de juego. Hoy Polka está cerrada. Lo único que no quiero es quebrar. No quiero que la realidad me gane”. En la productora el empresario tiene a cargo 280 empleados, que en caso de cerrar quedarían sin trabajo y es algo que no se puede permitir, menos en un momento como este.

A su vez, Suar hizo referencia a ATAV, la ficción de época que protagonizó Delfi Chaves, la China Suárez, Gonzalo Heredia, entre otros. A pesar de que la novela fue muy exitosa, el Chueco aseguró: “Me la gasté toda en ATAV. La reventé toda. Me di un lujo personal nada más, eso saqué de ganancia, una pequeña rentabilidad. Siempre digo que soy el Ricardo Bochini de los productores. Acá me fue muy bien, no vendí mucho afuera, en general Argentina no vende mucho afuera”.

Finalmente, Adrián Suar habló de la ficción en el país y concluyó: “Al no tener las 300 horas de la tira anuales, que era mi caballito de batalla, de enero a diciembre, se complica, porque eso no vuelve más. Hablo de la tele, no de El Trece solamente. Se dice que la ficción es solamente ganancia, y no es así. No es tan fácil hacer ficción, no ganás siempre. Cuando producís, ganas, perdés, empatás. Lo mío es vocación y amor, por eso hice más ficciones de las que tendría que haber hecho. Es más, cuando hice algo por guita, me fue mal”.