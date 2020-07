En una entrevista radial, Juan Carlos Baigorria, quien es un oficial retirado apuntó al fiscal de Belén denunciándolo de enriquecimiento ilícito. Baigorria acusa al fiscal de Belén, Jorge Flores, de lavado de dinero. El exoficial sostiene que es un compromiso de los catamarqueños traducir al frente y poner el pecho para que medianamente esto cambie esta situación de negocios que afecta a toda Catamarca.

“Como le dije la vez pasada, seguramente vamos a lograr que la justicia sea más ágil pero la perfección yo creo que es muy difícil”, sentenció Baigorria. Sobre el enriquecimiento ilícito el exoficial sostiene que se estaba lavando y que se sigue ilícitamente el pago. El exfuncionario de la seguridad agregó: “Es un secreto a voces pero todos tienen temor, nadie se quiere jugar”.

Al respecto del tema de la minería, Baigorria había expuesto que habría una autoridad judicial involucrada también en esta activamente al Estado. El oficial retirado marcó que seguramente sigue estando. También denunció que tienen información de que en Tinogasta existen algunos camiones que están trabajando con los camiones que no son muy económicos. Un camión Volvo requeriría de una inversión aproximada de 20 millones de pesos.

Ante esto se está armando un dossier investigativo donde se está dejando todo sentado. Así, Baigorria busca que se investigue y justifique a los responsables, saber de dónde sacaron los recursos para semejante ostentación. “Hay que ver muchas cuestiones”, y sumó “nos tenemos que preguntar de dónde sale, los catamarqueños somos inteligentes y creo que hay que motivarnos para que nos terminemos de despertar”.

Los sectores que se ven corrompidos por el Poder Judicial abarcan los áridos, entre otros rubros bastante variados. Ante la consulta sobre el “miedo” por esta denuncia millonaria Baigorria aseguró que a la vista está todo: “Sería necio en no reconocer que tengo miedo, no por mi, sino por mi familia ya que he recibido alguna que otra amenaza”.