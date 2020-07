El diputado oficialista Isauro Molina presentó en la Cámara Legislativa un proyecto por el cual se propone congelar las tarifas de dos servicios públicos. La iniciativa contempla que sea a través de una declaración de emergencia pública “en materia tarifaria de electricidad y agua corriente en todo el territorio de Catamarca hasta el 31 de diciembre del año 2020.

El proyecto apunta a prohibir “los aumentos de tarifas en los servicios públicos de electricidad y agua corriente durante la vigencia de la emergencia” y a la vez, retrotraer “los cuadros tarifarios de los servicios públicos de electricidad y agua corriente al primero de marzo” de este año. El objetivo es en orden a “disponer la invariabilidad de las tarifas de los servicios”.

Desde Agua Catamarca aseguraron que “sería una complicación” congelar la tarifa del servicio. También consideraron que debería haber un incremento del 100% y que la morosidad es del 40%. Si bien es comprensible la situación de crisis que estamos viviendo, mantener los precios traería como consecuencia grandes ajustes que, como siempre, devienen en un “efecto dominó” a la población.

Si bien el proyecto debe ser tratado en la Legislatura provincial, desde una de las empresas que brindan servicios públicos, manifestaron que esto sería complicado para la empresa, ya que actualmente no se alcanza a cubrir los costos. “Nuestra tarifa viene muy atrasada, no alcanzamos a cubrir los costos. Uno entiende la necesidad de la gente, la pandemia ha complicado toda una economía, no es nuestra intención aumentar” afirmó el Alberto López Acuña, presidente de la prestadora.

El presidente precisó que “la única forma de tener un buen servicio es que la gente pague, por lo menos si no hay aumento, que la gente pague. Si la gente pagara el agua, ya estaríamos en una mejor situación”. En cuanto a la morosidad existente, enfatizó que “es del 40%”. Además aclaró que hasta que no tengan una notificación del ENRE van a seguir trabajando como lo vienen haciendo, “después veremos si hay algún cambio”.