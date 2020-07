Karina Jelinek, está atravesando un duro momento con su familia tras las declaraciones que hizo Yanina Latorre sobre la sexualidad de la modelo, que desataron dificultades en el vínculo entre Karina y el resto de su familia. Recordemos, que hace días atrás, la panelista de Los Ángeles de la Mañana contó en el programa, que la ex de Leonardo Fariña convive en pareja con Florencia Parise y que la relación habría comenzado con un trio entre el esposo de Parise y las dos mujeres.

Latorre dijo que si bien ellas dicen ser amigas, cuando toman un poquito demás se desinhiben y se muestran a los besos delante de todo el mundo. Si bien Karina negó estas versiones de la angelita por medio de mensajes que le envió al conductor del programa, Ángel de Brito, la periodista insistió en su versión y dijo tener varias fuentes de información que se iban sumando y coincidian en los datos sobre la relación entre las modelos. Incluso disparó diciendo que tenía información que no favorecia a Jelinek pero que prefería no contarla.

A raíz de todos estos dichos, pudimos saber que Karina Jelinek está pasando un momento complicado con su familia, que hasta la eliminó del grupo de Whatsapp que comparten todos los miembros. Esto lo mencionó la participante del Cantando 2020 en su cuenta de Twitter. “Gracias por bloquearme herma y sacarme del grupo familiar, lamentablemente no soy lo que querés que sea, ni puedo manejar lo que sale de mí en las noticias, imposible. Igual te quiero #nadaesloqueparece” escribió en la red del pajarito.

Los usuarios de las redes le aconsejaron no escuchar los comentarios de quienes no comparten su felicidad, otros apuntaron contra Yanina Latorre y la acusaron de ser la culpable de este conflicto familiar y por otro lado, algunos de los internautas, manifestaron que si su familia no quiere escándalos de manera pública, ella no debía contar los problemas que tienen por medio de una red social. Sin embargo, a pesar de la gran repercusión de su mensaje, la modelo no volvió a responder a los comentarios.

Por los dichos que tuvo la esposa de Diego Latorre, como ya te contamos en El Aconquija, la rubia sufrió gran repudio por parte de los usuarios de las redes, que trataron de explicarle a la periodista que no se puede obligar a una persona a hablar de su sexualidad si esta no se siente preparada para hacerlo. Algunos famosos se hicieron eco de este reclamo, como fue el caso de Ulises Jaitt, que expresó: “Hay que ser hdp Yanina Latorre para ventilar algo íntimo sin el consentimiento de Karina Jelinek que no quería que se haga público. Después que no se queje cuando salen a la luz las relaciones de su marido con chicas trans. Hay una historia que va a dar mucho que hablar, yo avisé” sentenció el mediático.