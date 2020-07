Hace unas semanas, Lizy Tagliani dió positivo en el test de Covid 19, y muchos de los que trabajan en El precio justo también, así como los invitados. Una de ellos fue Floppy Cucu, la amiga y mano derecha de la famosa, a quien ella consideraba como una hermana. La conductora logró recuperarse a los pocos días. Sin embargo, ayer reveló que falleció su compañera, luego de una gran lucha contra el coronavirus. Muchos mediáticos y usuarios le dieron su apoyo a la peluquera.

Ayer por la noche, Lizy le pidió a sus usuarios a través de su cuenta de Twitter, que le envíen fuerzas a Floppy. “Solo les pido que pidan por una persona tan importante para mí que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego”, expresó la conductora. No obstante, pocos minutos después se conoció la triste noticia y la famosa declaró: “Perdón pero no tengo fuerzas para contar, solo la suficiente para acompañar a la mamá y hermanas de una hermana que me dio la vida. Te adoro hasta pronto @fabianpeloc2012”.

En su perfil de Instagram, Tagliani compartió una foto junto a Cucu, y aprovechó para explayarse un poco más acerca del doloroso acontecimiento que se encuentra atravesando. “Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia. Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto, pero quien sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir. Gracias por tanto cariño”, se lamentó la actriz.

Muchos famosos le expresaron sus condolencias a Lizy y despidieron a Floppy, a través de las redes sociales. Entre ellas, Moria Casán quien escribió: “Mi más sentido pésame para la familia y amigos de @fabianpeloc2012 y en especial para vos querida @lizytagliani. ¡Gracias Floppy por tu amorosidad conmigo siempre! Q.E.P.D”. Y asimismo, Lizardo Ponce reveló que: “No puedo creerlo, cuanta tristeza. Floppy te vamos a extrañar mucho. Gracias por tantas risas y momentos hermosos. @lizytagliani te abrazamos fuerte.

Finalmente, Lizy cerró su despedida con un pedido para sus seguidores. “Mi único deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes por todo lo que yo le hacía, sustos y demás jajajajjaa. Siempre en mi corazón en mi vida, amigas, familia, una gran compañera. Hasta pronto”, concluyó la conductora. Y hasta ahora ese fue su ultimo comunicado. Si bien la joven de 33 años falleció por Covid 19, también se supo que su estado se vió agravado por unas complicaciones en su salud consecuencia de una leucemia recientemente diagnosticada.