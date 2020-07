Ayer durante Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito reveló una primicia. El periodista aseguró que la producción del programa de Mirtha Legrand, se encontraban organizando todo para que la diva pueda volver a conducir desde su residencia. “Le están armando todo en su casa para que pueda participar por videollamada”, aseguró el conductor. Sin embargo, horas más tarde, La Chiqui desmintió la noticia y comenzó una inesperada guerra. Nacho Viale salió a aclarar los hechos, pero el famoso lo cortó: “Ya quedó claro”.

“La Chiqui va a poder intervenir desde su casa hasta que pase la pandemia”, confirmó De Brito en LAM. Más tarde, en Confrontados, el ciclo televisivo que conduce Marina Calabró, Pampito exhibió un audio donde se escuchaba a Mirtha enojada por los dichos del periodista. “No sé de dónde salió esa versión. Es falso. ¿A quién se le ocurrió esa locura? No haré televisión por ahora. Lo hablé ayer con Adrián Suar y con Pablo Codevilla. Estoy en zona de riesgo y no quiero exponerme. Esto es muy delicado, por ahora no haré nada”, declaró Mirtha.

Por lo tanto, Nacho Viale, que seguramente fue quien le dió la información a Ángel cuando participó del programa en domingo, defendió al conductor. En su cuenta de Twitter manifestó: “Les cuento, ojalá podamos a futuro armar lo que sea para que @mirthalegrand pueda estar en pantalla. Por el momento no va a pasar pero es una idea. Lo que contó @AngeldebritoOk es 100% real y lo hablo conmigo”. Al leer esto, el famoso un poco harto de la exposición, le replicó: “¡Les quedo claro a todos! Volvé Mirtha”.

Sin embargo, Viale continuó con las aclaraciones: “Desde @StoryLabArg (la productora) haremos todo lo posible si ella decide hacer tv mientras atravesemos este problema de la pandemia. Si no tiene ganas, esta perfecto. Si quiere y lo desea, ahí estaremos. Listo, aclarado. Una linda idea que veremos si se concreta a futuro”. Por su parte, De Brito no dió ninguna otra declaración, pero parece ser que el disgusto de Mirtha hacia el periodista no es nuevo.

El año anterior, La Chiqui apuntó contra Ángel por decir que a ella le pagaban para ir a los teatros. “Ay, me ofendió tanto lo que dijeron en el programa de Ángel De Brito hace unos días. Me dolió muchísimo”, expresó Mirtha durante su programa. No obstante, el periodista se defendió ya que las acusaciones no fueron suyas, sino de Marina Calabró. Y mostró un tape donde se escucha lo que realmente dijo: “Si quiere cobrar para ir a las obras de teatro está perfecto que cobre, pero no creo que cobre, si no sería 100 veces más millonaria porque ve todas las obras”.