Hoy hubo incidentes entre trabajadores y la policía por un paro en Higiene Urbana de la municipalidad de la capital de Catamarca. El reclamo por el pase a planta tuvo incluso un accidente. En ese contexto hubo una insólita discusión entre el ministro de Gobierno, Gustavo Aguirre, y el secretario del SOEM, Walter Arévalo, sobre por qué corren los trabajadores precarizados detrás del camión recolector de basura.

A groso modo, el secretario de SOEM dijo que Aguirre había cuestionado que hay trabajadores precarizados que trabajan tres horas, en relación supuestamente a los recolectores de basura y lo que ganan. Para Arévalo, el funcionario municipal habla sin saber porque nunca trabajó y comentó que corren porque hay pocas unidades y porque tienen que volver rápido a la base para que salga el otro turno, que Aguirre dice barbaridades.

Aguirre dijo que habrá sanciones por la no prestación del servicio considerando que el municipio es víctima de una extorsión sistemática. “Vamos a aplicar las sanciones correspondiente a los trabajadores. Si no trabajan no tienen derecho a cobrar. Si participan de un paro que no es legal también se cae la protección gremial. Hay un incumplimiento de las leyes, un ejercicio abusivo del derecho de huelga”, dijo.

El funcionario municipal planteó ilegalidad de la medida de fuerza de precarizados del programa “Catamarca Trabaja” que reclamaron hoy con el apoyo de los empleados de planta permanente y el gremio. “Ellos están impidiendo un servicio esencial que afecta a la comunidad en un momento de crisis sanitaria por solidarizarse con un grupo de personas que ni siquiera están bajo estatuto y que tienen un reglamento distinto que les impide llevar adelante medidas de fuerza”.

A lo que Arévalo contestó: “Se tomó el atrevimiento de decir que los precarizados trabajan dos horas y media y eso compensa el sueldo que cobran. Trabajan a tarea, corran detrás de los camiones, el hecho de correr es porque hay pocas unidades y porque tienen que volver rápido a la base para que salga el otro turno. Pero como no conoce lo que es trabajar o la funcionalidad del trabajador municipal, hace que diga estas barbaridades”.