Ayer en vísperas del comienzo del Cantando 2020, Laurita Fernández participó en Los ángeles de la mañana, donde se encargó, junto a De Brito, de comunicar todos los detalles del show que aún no se conocían. En ese momento, se enteró que su ex Fede Bal, no asistiría al certamen a ver a Carmen Barbieri, quien abrió la pista con un homenaje a Sergio Denis. Al conocer la noticia, la bailarina no pudo ocultar su desilusión.

“Quien no quiere estar es Carmencito. No te lo pude contar pero se bajó”, comenzó a decir Ángel en alusión a Fede Bal. Y en ese momento la cara de Laurita se transformó: “¿Cómo que no?”. Al escuchar la consulta, Yanina Latorre tomó la palabra. “Había dicho que sí, pero se bajó porque no quería opacar a la madre. Prefirió no estar para que ella sea la protagonista”, explicó la mediática. “Bueno, lo verá desde su casa. Puede participar por zoom”, cerró la actriz.

Sin embargo, De Brito continuó indagando: “¿Te felicitó para hoy? ¿Te mandó algún mensaje?”. “No, la verdad que no. Pensé que lo iba a ver hoy a la noche. Nico sí me escribió”, confesó Fernández mencionando a su reciente ex novio, Nicolás Cabré. “Le sumamos un punto”, concluyó el conductor. Hace unas semanas, la mediática reveló que el motivo por el cual se separó del actor fue porque ella desea formar pronto una familia, y él no, Cabré tiene otros proyectos de vida.

Horas antes del estreno del Cantando, Marcelo Tinelli declaró en Twitter cómo se sentía al respecto. “Estoy tan nervioso como si lo condujera yo!!!! Vamos con todo @AngeldebritoOk y @laufer4!!!”. Laurita por su parte le replicó: “Quiero que arranque ya!!!”. Luego el conductor del Bailando por un Sueño confesó que dentro de poco los visitará en vivo en el estudio. Y aprovechó para felicitar a los presentadores: “Felicitaciones @AngeldebritoOk y @laufer4!!! Excelentes conductores para este programón”.

Ayer por la tarde, Laurita Fernández creó una coreografía para la canción de apertura del Cantando, y le dió las instrucciones a sus seguidores para que sigan sus pasos y se sumen al challenge. “Amo nuestra canción de apretura. ¿Quién se suma? ¡Salto como si tuviese ganas de ir al baño! ¡Sonrío no se por qué! ¡Codo! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Nado! ¡Nado con giro! Micrófonooooo”, escribió en el posteo. Sin embargo, en la noche intentaron bailarlo en vivo junto a Lucas Spadafora y Lola Latorre, pero De Brito aseguró que fue un desastre.