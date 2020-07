Desde que comenzó la cuarentena, Lizardo Ponce encabeza “Yanardo”, el programa en vivos de Instagram, junto a Yanina Latorre. Desde ese momento no sólo comenzó una gran amistad con la angelita, sino también con su hija. Lola debutó ayer en el Cantando 2020 y en todo momento recibió el apoyo del influencer, quien cantará hoy a las 22:30. Sin embargo, al ver la participación de la modelo y la devolución del jurado, el periodista terminó mal. “Espero que salga todo bien”, escribió en Twitter.

Lola interpretó una canción de Tini Stoessel junto a Lucas Spadafora, y a pesar del carisma y el esfuerzo, no logró convencer al exigente jurado. Los jóvenes alcanzaron los 24 puntos, y aún les falta el puntaje secreto de Moria Casán. “Holaaaa! Quería contarles que cantamos mañana. Voy a necesitar su apoyo. ¡¡Los amo!!”, escribió la influencer y recibió el aliento por parte de Lizardo. “¡Lola la vas a romper todaaaa!”, le manifestó.

Y luego Ponce también la apoyó a través de su cuenta de Instagram: “Te quiero tanto. ¡Hoy la vas a romper en el #Cantando2020! Sos todo lo que está bien”. No obstante, al ver la devolución que recibió su amiga, sus nervios se acrecentaron. “Hashtag tengo miedo”, manifestó el periodista. A los minutos, aprovechó para prevenir al exigente jurado. “Nacha, Pepito, Karina y Moria, quiero pedirles disculpas desde ya. Beso grande y saludos a La Flia”, declaró el instagramer, en alusión a su manera de cantar.

Horas más tarde, Latorre le aseguró a Lizardo que lo acompañará durante su debut. “¡Y ahora vayamos a apoyar a Liz para mañana! La vas a romper toda, te adoro”, le pidió la modelo a sus seguidores. Por lo que, el mediático le replicó de la misma forma: “¡La rompiste! ¡Estuviste hermosa como siempre! Mañana te veo en el piso. Te adoro yo también”. Asimismo, los fans de Ponce que deseen estar presentes en la tribuna del Cantando, pueden hacerlo a través de Zoom.

No obstante, no todos apoyan a Ponce. El famoso y Karina Iavícoli se odian, y el no duda en expresarlo en sus redes. La rivalidad comenzó la primera vez que el influencer participó en LAM y contestó a una pregunta que no le correspondía. Por lo que la periodista le dijo que “deje de creerse el centro del mundo”. En otra ocasión discutieron en un móvil. Y por último, ayer la angelita simuló no saberse el nombre del instagramer. Como consecuencia, el joven escribió en Twitter: “Lizardo o Lisandro, como más te guste”.