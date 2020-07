Al parecer desde la Municipalidad de Saujil no se cansan de ser noticia por hechos poco afortunados, sino que además las prioridades del Intendente, Lucas Carrazana, al parecer se encuentran un poco desordenadas por la pandemia. Ya que el Jefe Comunal destinó personal y recursos para desarrollar un protocolo, el cual permitió que el pasado sábado que se llevara adelante un torneo del videojuego Free Fire.

Carrazana parece no haberse enterado de que nos encontramos atravesando una pandemia, y desde la Dirección de la Juventud que depende de su municipalidad, llevaron adelante un protocolo para que se realizara un torneo del reconocido videojuego Free Fire en las instalaciones del Salón Cultural. Este protocolo fue desarrollado “por parte de la Secretaría de Seguridad”, según detalla la publicación en Facebook que orgullosamente subió la Municipalidad de Saujil.

Al Intendente parece no importarle que va por su cuarto mandato y aún no puede terminar una simple hostería municipal, la cual ante este contexto de pandemia podría servir para aislar a los casos sospechosos de Coronavirus. Sin embargo en 12 años, Carrazana sólo se dedicó a re-presupuestar en reiteradas oportunidades esta infraestructura. Pero al parecer sus prioridades son organizar torneos de videojuegos.

¿Será que Carrazana se confundió de vocación y ahora quiere emprender en los videojuegos? A todo esto, podríamos sumarle las ya muy conocidas diferencias que tuvo con la Policía, la cual decidió salirse del COE Saujil debido a las arbitrariedades y “aprovechamientos” políticos de la pandemia, en las cuales quisieron involucrar a la institución policial a cargo del Comisario Mayor, Raúl Alberto Cedrón.

Afortunadamente en Saujil no todos tienen la misma distorsión de la realidad que su Intendente, y es por ello que los comentarios en las redes sociales de la Municipalidad no tardaron en llegar. Pidieron por “cosas productivas” y que los jóvenes “aprendan cosas nuevas, ya que para eso son las instalaciones, no para un jueguito”, reza un comentario de un vecino del municipio.