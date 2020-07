El mundo de la farándula se encuentra terriblemente conmovido y en un shock total a raíz de la noticia de la muerte de Floppy Cucu, amiga íntima de Lizy Tagliani, que la acompañaba en todos los pasos de su carrera. Otro de los famosos cercanos a ella era Lourdes Sánchez, con quien mantenía un gran vínculo. Incluso era la niñera de su hijo Valentin Prada. En este contexto, la bailarina compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram junto a algunas fotos suyas, para despedirse de su amiga.

“Te amo hasta el cielo, mi payaso papelón, mi amigo, mi hermano del alma, hasta siempre Floppyta amada” escribió en la publicación que subió en su cuenta. Luego, en diálogo con TeleShow, la mujer del Chato Prada, contó que siente un dolor inmenso. “Lo voy a recordar cómo lo que era: mi hermano, una persona que amaba con todo mi ser. Mi hijo era todo para él. Y de eso no me voy a olvidar jamás” expresó muy dolida y después de eso ya no pudo continuar hablando.

Ambas se conocieron en Carlos Paz durante la temporada del 2015. Inmediatamente surgió una gran amistad que las llevó a trabajar juntas. Lourdes la incorporó a su universo mágico y así nació el Payaso Papelón, personaje que realizaba Floppy en el espectáculo infantil de Lourdes Sánchez. La primera en dar a conocer la noticia sobre lo sucedido fue su gran amiga Lizy y luego Lourdes se sumó con su sentido mensaje.

Al parecer, Floppy había sido diagnosticada con leucemia, luego de haberse recuperado del covid. Ante un continuo malestar luego del alta por el virus, Tagliani la acompañó a realizarse unos estudios y ahí descubrieron esta enfermedad. El diagnóstico se conoció rápidamente en el mundo de los medios pero se mantuvo en silencio ya que Cucu no quería preocupar a su mamá, menos en este momento de pandemia ya que solo le sumaría un disgusto.

En una de sus últimas publicaciones se había manifestado con fe y varios famosos le comentaron para enviarle fuerzas y deseos de pronta recuperación. Tras conocer esta triste noticia, también se hicieron eco y manifestaron su profunda tristeza, ya que Floppy era un personaje muy querido por todos, siempre manifestándose desde el lado del humor. Algunos de los que se lamentaron en las redes fueron: Laurita Fernández, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Zaira Nara, Silvina Escudero, entre otros.