Comenzó el Cantando 2020 y a lo largo de la jornada se vió la cantidad de medidas preventivas que debió aplicar la producción, y respetar el elenco del ciclo televisivo. Moria Casán, quien forma para del jurado como bastonera, reveló en Teleshow qué medidas tomará para prevenir el Covid 19 en las galas de certamen. Sin embargo, anoche se pudo observar que los encargados de juzgar a los participantes se sientan en un atril muy grande, con acrílicos divisorios.

En primer lugar, Moria confesó por qué abandonó el programa que conducía en América TV, y luego eligió formar parte del Cantando. “Acepté la propuesta porque creo que va a ser diferente. Ya fui 10 años jurado del Bailando. Dejé Incorrectas porque no quería hablar cuatro meses con infectólogos, políticos, ni explicar cómo se tienen que lavar las manos, me parece un horror. Yo sé que ahora vamos a provocar entretenimiento de otra manera, desde otro lugar”, manifestó La One.

Asimismo, Casán explicó que medidas preventivas tomará, debido a que por su edad integra el grupo de riesgo. “No vamos a poder estar demasiado cerca porque la distancia tiene que ser de 1,5 o 2 metros. Vamos a estar separados por vidrios, por máscaras. El alcohol nos van a neutralizar el perfume francés que uno pueda llevar”, bromeó la diva con su característica ironía. Y agregó: “Cuando hago un programa en vivo nunca beso, no hay que besarse por una razón de salubridad. Eso es a lo único que estoy acostumbrada, así como a usar guantes y alcohol”.

Moria deberá ir ya preparada desde su casa, a diferencia de en el Bailando por un Sueño, donde realizaban todo en el estudio. Sin embargo, esto no es un problema para la vedette. “Ir maquillada y peinada desde casa me encanta, hasta me resulta mas cómodo, porque en los camarines te interrumpen. Hice tantos años de teatro de revista en donde te tenés que cambiar en un minuto. Es una nueva forma de vivir, a mí me resulta fabuloso haber pasado de un siglo al otro y vivir esta época, sacando la enfermedad donde se muere gente”, aseguró la lengua karateka.

Finalmente, La One les dió un consejo a los participantes: “Para ellos es difícil ensayar en su casa y todavía no tener contacto visual que es importante para que te conectes. Tienen que conectarte desde el oído, debe ser raro para todos”. Y relató que le escribieron para manifestarle su apoyo desde muchos otros países. “Es el gran show de la televisión que está esperando todo el mundo. Me llamaron por teléfono de España, Miami, Nueva York e Italia para decirme que están deseando ver ese reality”, cerró Casán.