En el momento de la presentación de su panelista Pablo Muney, Pampita y él charlaron un poco sobre el tema de los hackeos y la modelo expresó que al momento de hacer la denuncia sobre este hecho que vivió, se enteró que es una situación mucho más cotidiana de lo que parece. Que quizás toma mayor trascendencia cuando se trata de figuras públicas, pero en realidad es algo muy común. En este sentido, Pablo habló de los hombres a los que supuestamente les hackean, cuando sus mujeres encuentran algo comprometedor en sus teléfonos. En este sentido, la conductora lanzó picantes comentarios sobre los infieles.

“Yo tengo amigos que le dijeron me hackeraron la cuenta a sus esposas. Cuando ellas leen algo raro, ellos dicen ese no soy yo, alguien me tocó eso. No sé si es porque hicieron algo mal…” contó Muney. “Pobres hombres que fueron hackeados, ¿no?” expresó de forma irónica Carolina. “Les quiero decir que las mujeres somos muy pillas para esas cosas. Si sabemos que una chica les gusta, cada tanto chequeamos si le están poniendo likes. Ustedes son muy transparentes. Se nota demasiado fácil cuando meten la pata” comentó Pampita.

Luego, en la misma emisión de Pampita Online, siguieron tratando el tema de la infidelidad, específicamente por medio del horóscopo, a cargo de Gabriel Oliveri, que se refirió a la sexualidad de los famosos. En cierto momento llegó el turno de capricornio (signo del que son Carolina y su esposo Roberto García Moritán) y dijo: “Son muy fieles y responsables una vez que los conquistás por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan”

Luego agregó: “A mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar” ante esta frase la modelo lanzó un comentario polémico que causó la risa de sus compañeros de piso: “Está bien, me parece bien. Por eso me busqué uno de capricornio. No tengo más problemas” ¿Será esto un palito para su ex marido, Benjamín Vicuña? recordemos que su separación se produjo en medio de un escándalo por la supuesta infidelidad del actor chileno con Eugenia Suárez, con quien actualmente se encuentra en pareja.

Pero este no es el único antecedente de engaño hacia Ardohain por parte de Vicuña, hace años atrás Isabel Macedo denunció a Pampita por agredirla física y verbalmente luego de una supuesta traición de Benjamín con ella. Después, aparece Romina Gaetani, actriz con quien el chileno protagonizó “Herederos de una venganza” en ese momento se habló de un supuesto llamado de Caro a Romina por las escenas picantes junto a su ex marido. Antes del episodio con la China, el actor también fue vinculado con Natalia Oreiro. ¿El comentario de Pampita fue hacia él?