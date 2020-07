Sol Pérez se caracteriza por sus filosas respuestas a la hora de defender su integridad. A pesar de que últimamente se la veía muy tranquila, esquivando los conflictos con Romina Malaspina, la mediática volvió al ruedo. En el día de ayer arremetió furiosa contra un seguidor por difundir información falsa sobre ella. “Lo grasa que es”, escribió el usuario en su cuenta de Twitter y provocó a la conductora del noticiero de Canal 26.

Hace unos días que Sol conduce el ciclo informativo sola debido a que su compañero se encuentra en aislamiento preventivo por el positivo en el test de Covid 19 de otra colega en el canal. Al ver que la modelo conduce el noticiero sola, @fortavat publicó: “Lo grasa que es Sol Pérez. Y ahora conduce sola en Canal 26. Lo serruchó a Sebastián Dumont que estaba en el canal hace años. No te miro más @canal26noticias”.

Al ver el comentario, Pérez no se aguantó y le replicó con poca paciencia: “Seba está en aislamiento preventivo, vuelve en la semana. Besos pelotudo”. No obstante, parece que el usuario no se conformó con esta respuesta y la volvió a atacar. “Bueno, vestite bien”, cerró el seguidor. Apenas un tiempo antes, Dumont, el periodista que conduce junto a la famosa, tuiteó: “A quienes se preocuparon porque estos días no estuve en en Canal 26 junto a Sol les cuento que me aislé preventivamente debido al test positivo de @noelianovillook”.

Y Sebastián continuó: “Me realizaron el hisopado y hoy dio negativo. Pronto volveremos a vernos. Gracias a todos por el interés”. Enseguida, Sol le aseguró: “Te extrañamos”. La mediática no duda a la hora de contestarle a un hater cuando se siente agredida. Hace poco, también discutió con un seguidor por crear un hashtag en el que se leía FuerzaSolPérez. Por lo que la ex bailarina de Showmatch arremtió: “Que gente pelotuda. Igual siempre es bueno desearle fuerza a la gente. Es difícil tener que vivir todos los días con tanto pelotudo junto”.

No obstante, en Confrontados, Pérez declaró que ella no maneja sus redes al ser consultada sobre el bloqueo a Romina Malaspina. Sin embargo. ayer se contradijo. “Que desilusión escuchar que no manejás tus redes”, expresó @Arileonardo68. Y sorprendentemente la conductora le afirmó que sí lo hacía. Por lo que no se sabe en cuál de las dos declaraciones mintió. Anteriormente, Malaspina desconfió: “Yo también tengo un community manager y me pregunta si puede bloquear a alguien antes de hacerlo”.