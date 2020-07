Yanina Latorre siempre genera polémica con sus dichos, pero parece que esta vez se pasó de la raya. La mediática reveló en Los ángeles de la mañana que Karina Jelinek estaría de novia con una mujer. Esto enojó mucho a la mediática y confesó a través de Twitter que su hermana la eliminó del grupo familiar al enterarse de la noticia. Por lo que los usuarios de las redes sociales expresaron un gran repudio hacia la angelita, por obligar a una persona a “salir del clóset”.

En los últimos días, Yanina inició el rumor sobre que Karina Jelinek estaría viviendo un romance con su amiga y representante Florencia Parise, con quien está atravesando la cuarentena. “A mí me dicen que viven juntas, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró”, manifestó la panelista. Enseguida, la protagonista se encargó de desmentirlo. Sin embargo, la información ya había tenido sus repercusiones.

“¡Estoy indignada! Que se meta así en mi intimidad Yanina Latorre, siempre me cayó bien. ¡Encima dijo que por esto ahora tendré previa en el Cantando! Siempre tuve buenas previas en Bailando y Cantando, fui la pionera. No necesito un entredicho para eso”, declaró Karina en Twitter. Minutos más tarde, reveló las consecuencias que sufrió: “Gracias por bloquearme herma y sacarme del grupo familiar, lamentablemente no soy lo que querés que sea, ni puedo manejar lo que sale de mí en las noticias, imposible. Igual te quiero”.

El hecho generó gran repudio en las redes, y todos apoyaron a Jelinek. “Estaría bueno que con tantos amigos LGBT que tiene, alguno le diga ‘che Yani no da’. Y no me quiero poner moralista porque odio ese papel, pero si a mí me hubiesen sacado del clóset antes de que yo estuviera listo hubiese sido horrible, y todos los que pasamos por eso lo sabemos”, aseguró @Pabloagustín en la red social del pajarito. Otro usuario agregó: “Lizardo Ponce es igual de nefasto que Yanina”.

Quien no se quedó atrás y aprovechó la situación fue Ulises Jaitt. El periodista y Latorre se odian desde la infidelidad de su marido Diego con Natacha Jaitt. “Hay que ser hdp Yanina Latorre, para ventilar algo íntimo sin el consentimiento de Karina Jelinek que no quería que se haga público. Después que no se queje cuando salen a la luz las relaciones de su marido con chicas trans. Hay una historia que va a dar mucho que hablar, yo avisé”, le advirtió el mediático.