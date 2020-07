En la tarde de hoy, el Presidente Alberto Fernández presentó en Casa Rosada la reforma judicial que enviará para ser tratada en el Congreso. Durante el acto, el Presidente estuvo acompañado por gran parte de su gabinete, miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores y hasta incluso la Jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. También se contó con la presencia del Consejo de Asesores designados por el mandatario.

El discurso en el que Fernández presentó la reforma judicial comenzó un tanto emotivo ya que recordó su adolescencia, etapa en la que según él, cultivó su amor por el derecho. También comentó que fue criado en un ámbito de leyes, lo cual le hizo casi imposible sustraerse “a la idea del respeto a la ley y a creer que en una sociedad todo diferendo o controversia debía ser sometida al análisis y la decisión de la Justicia”.

En el primer anuncio de una medida de gobierno desde que inició la pandemia por Coronavirus, Fernández aseveró que: “Busco hacer la república que todos reclaman pero alguna vez humillaron”. Además reafirmó las críticas al Poder Judicial y puso énfasis en que: “Sin Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan”.

“De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, sentenció el mandatario. Recordó todo esto con el fin de que nadie tergiverse su proceder, “nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó”, manifestó Fernández.

Además defendió la norma que fue redactada por Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica y por Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Internos. Además habló de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como un comienzo para “corregir los desvíos que cierto proceder judicial evidenciaba. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados, no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales”, concluyó al respecto el Presidente.