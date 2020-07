Como sabemos, Pampita, Ángel de Brito, LAM y Pampita Online, han sido protagonistas de fuertes cruces en las últimas semanas. Primero con la pelea de la modelo con la angelita Mariana Brey y luego con las acusaciones de Yanina Latorre sobre el trabajo de las panelistas del ciclo de la modelo. En este sentido, Ángel fue consultado durante una entrevista radial por su vínculo con Ardohain y lanzó una polémica frase: “Le gusta el juego mediático aunque se haga la que no.”

“Está muy mediática. Es un poco folklórico, porque Pampita se sube a todo, después agarra los tapes y contesta. Está haciendo un programa con poco presupuesto y tiene que hablar de los temas del día. Le gusta este juego aunque se haga la que no. Ella muy bien sabe cómo manejar su marketing” expresó el conductor del Cantando 2020. Recordemos que Ángel fue víctima de una extorsión virtual por parte de hackers, que dieron con el número del periodista luego de hackear el Whastapp de Pampita.

La modelo sufrió hackeo en todas sus cuentas, primero en Twitter, luego Facebook y finalmente Whatsapp. Por medio de la red del pajarito, de Brito contó que había realizado la denuncia de estos ataques y manifestó que los sujetos le pedían que les enviara saludos en su programa para no difundir su número de teléfono. Al parecer habrían llegado a él, por medio del grupo de Whatsapp que comparte con el resto de los integrantes del jurado del Bailando por un Sueño.

En un móvil que le brindó Carolina a la gente de Implacables hace unos días, se mostró muy molesta por toda la mala onda que le tiran sus colegas a raíz de su vuelta a la televisión. Si bien no brindó ningún nombre en particular, habló de todos los temas que se trataron en su contra en el programa de Los Ángeles de la Mañana. En el comienzo del programa de Ardohain, Ángel estaba invitado para comenzar el show, siendo el primer entrevistado, pero el periodista se negó a asistir.

En esta misma entrevista que le realizó La Once Diez, a Ángel de Brito, habló de diversos temas, entre ellos, el futuro de la televisión argentina debido a la pandemia. “Con Susana Giménez y con Marcelo Tinelli se despiden los megashows. Yo creo que la ficción no va a volver pronto, no hay presupuesto para hacerlo. Va a haber, pero más chiquitas. Los big show de Susana y Tinelli creo que solamente lo van a cerrar ellos. En esta tele va a haber más programas con periodistas” expresó el conductor.