Desde el momento en el que comenzaron Los ángeles de la mañana en 2016, el ciclo se destacó por sus polémicas panelistas. Son muy pocas las que continúan desde el principio, y muchas abandonaron el programa por un conflicto con alguna de ellas. Ángel De Brito además de conductor, es el mediador. Desde que comenzó la pandemia debió reducirse el elenco a cuatro personas, que parecen llevarse pésimo. En Almorzando con Mirtha Legrand, el periodista reveló esta información y explicó el por qué.

Juana Viale aprovechó la presencia de Ángel y lo interrogó: “¿Cómo se llevan en realidad las angelitas?”. “Pésimo”, aseguró el conductor. “Esto fue surgiendo porque cuando elegimos a cada panelista, tratamos de que sean muy distintas unas de otras”, confesó el periodista. Por lo que al escuchar esto, Marcelo Polino, quien también participaba de la mesa, bromeó: “Terminaron siendo todas iguales, todas malas, todas locas”.

Entre risas, De Brito replicó: “Sí, es verdad. Empezaron siendo ocho, después seis y ahora cuatro, que se redujo ahora claramente por la pandemia, la cantidad de personal delante y detrás de cámara se redujo todo. Elegimos mantener a las más antiguas. Estamos casi solos. Pero bueno es así, son muy distintas y chocan todo el tiempo”. Es importante remarcar, que en el medio las angelitas se convirtieron en un grupo temido por muchos, y se sabe que para integrarlo se debe tener una fuerte personalidad.

Luego, Juanita le consultó si quedan resentidas después de las discusiones. Por lo que Ángel afirmó que “se dicen tantas cosas al aire que después se olvidan”. Asimismo, hace poco el periodista tuvo un enfrentamiento con la abuela de la conductora. El mediático reveló al aire que la producción de Mirtha se encontraba preparando todo en la casa de la diva, para que pueda volver a participar en el ciclo televisivo desde su casa. Una información que al parecer se la dió Nacho Viale.

Sin embargo, Legran envió un audio a los medios desmintiendo a De Brito. “No sé de dónde salió esa versión. Es falso. ¿A quién se le ocurrió esa locura? No haré televisión por ahora. Lo hablé ayer con Adrián Suar y con Pablo Codevilla. Estoy en zona de riesgo y no quiero exponerme. Esto es muy delicado, por ahora no haré nada”, lo acusó La Chiqui. Ante la disputa, el nieto de la diva salió en defensa del conductor por Twitter: “Por el momento no va a pasar pero es una idea. Lo que contó @AngeldebritoOk es 100% real y lo hablo conmigo”.