Lola Latorre debutó en el Cantando 2020 junto a Lucas Spadafora, en la primera gala del show. El joven dúo interpretó la canción “Te quiero más” de Tini Stoessel y a pesar de no haber deslumbrado al jurado con su actuación, el puntaje que recibieron no fue malo. Yanina Latorre, la mamá de Lola, acompaña a la joven en todos sus proyectos y demuestra que a la hora de tratarse de su hija, la personalidad picante con la que la conocemos, queda de lado y sufre y se pone nerviosa como cualquier otra mamá. Luego de su debut en el nuevo ciclo de LaFlia, Yanina le dedicó un emotivo mensaje en las redes.

“No hay nada que me de más placer en la vida que verte disfrutar, crecer, y aprender. Sos tan responsable y dedicada que te admiro. ¡Sos la mujer de mis sueños! Te amo hasta el infinito @lolitalatorre. Anoche estuvieron hermosos, aguante #loluca #cantando2020” escribió en su mensaje la mujer de Diego Latorre junto a fotos de los chicos mientras disfrutaban del escenario. La publicación tuvo más de 78 mil me gusta por parte de los usuarios y casi 2 mil comentarios.

“Te amamos Lola”, “Hermosa” “La rompió”, “Es una estrella, ilumina”, “Amor de madre”, “Los amo”, “Una bomba ese dúo” fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fanáticos de la rubia y también de los participantes del show. Sin embargo, ambos influencers recibieron duras críticas por parte de otros usuarios en las redes, como sabemos, tanta exposición a veces genera puntos diversos de opinión y muchos espectadores del show no coincidieron con el jurado y hablaron de las desafinaciones de los jovenes.

“Es hermosa, pero que generoso fue el jurado”, “Ella es divina, pero el canto no es su fuerte”, “A practicar Lola”, “Malisimo” fueron algunas de las críticas que hicieron los internautas, hasta ese momento Yanina no les había respondido, pero un comentario la sacó de su eje y la periodista no dudó en defender a su hija. “Todavía me duelen los oidos” expresó la usuaria “Mucho peor es ver tus fotos, ¡que asco todo!” le respondió picante la angelita.

El cruce generó catarata de respuestas por parte de otros usuarios, que acusaron a la mamá de Lola de no bancarse las críticas y le expresaron que tiene que aguantar, así como lo hacen otras personas cuando ella emite sus comentarios sobre otros famosos. Anoche, volvió a visitar el piso del Cantando 2020 para acompañar a su amigo y colega Lizardo Ponce, que lamentablemente no tuvo la mejor aceptación por parte del jurado e incluso protagonizó un tenso momento con Nacha Guevara, que es parte del jurado del programa.