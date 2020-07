En el día de ayer se armó un escándalo en Canal 9, luego de que Susana Roccasalvo denuncie a Lío Pecoraro por hostigamiento y amenaza. La conductora alegó que el periodista la llamaba desde un número desconocido mientras ella se encontraba al aire. El mediático se enojó mucho por no haber recibido la noticia antes que los medios. Por ese motivo, Maju Lozano, quien es compañera de Lío en Todas las tardes, lo defendió y rompió en llanto.

“Mi hijo está en cuarentena porque su papá tiene Covid-19 y suponemos que Joaquín también. No hubiera venido a trabajar teniendo a mi hijo enfermo, pero me debo a mi trabajo”, comenzó a relatar Maju. Y continuó manifestando una de las razones de su enojo: “El viernes me quedé en el canal para darle una nota al programa de Roccasalvo, aún pudiendo ir a ver mi hijo desde la ventana”. “Por eso me hubiera encantado enterarme que iban a hablar mal de un compañero mío, quien es hoy mi mano derecha, además de un amigo”, declaró la periodista.

Lozano faltó al trabajo durante algunos días debido a que se encuentra realizando una mudanza, ahora que se habilitó la posibilidad en Buenos Aires. A pesar de que no suele ser una persona mediática, no dudó en defender a su compañero. En relación a lo que hizo Roccasalvo y su producción, alegró que le hubiera gustado saberlo “porque es una persona tremendamente respetuosa, cosa que evidentemente escasea en el medio”.

“Me hubiese encantado que levanten el teléfono para decirme que iban a reventar a trompadas a un compañero de mi equipo. Tal vez en otro mundo, donde la gente es honesta y tiene códigos”, aseguró Maju. Y en ese momento rompió en llanto: “Cuando tenemos un problema con alguien y nos pasa algo, como somos gente de bien y no hay culo sucio, se levanta el teléfono y se pregunta”. Asimismo, la conductora expresó que este no es un momento para dejar sin trabajo a nadie, por lo que hay que cuidar lo que se dice.

Finalmente, Maju concluyó: “Vamos a ver qué dice la Justicia, porque cuando llegue el momento se verá qué es lo que pasa. Confío en Lío. Y si así no fuere, lo veremos. Pero a mí me parece que es un momento para dejarnos de boludeces. La vida es otra cosa, chicos. Las cosas importante son otras”. Por su parte, Pecoraro le agradeció en Twitter. “Quiero agradecer los ovarios de Maju Lozano bancando a un compañero de la manera en que lo hizo conmigo. No abundan las personas así. Soy un tipo de bien personal y profesionalmente”, se defendió el periodista.